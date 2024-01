Amici 23: Luca Jurman affonda la nuova allieva, Nahaze/ “Lei e Holden potrebbero fare…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Luca Jurman torna a sentenziare sulla puntata domenicale

É un Luca Jurman particolarmente tranchant il protagonista del nuovo intervento critico registrato sul conto della classe canto di Amici 23, Holden e Nahaze tra gli altri cantanti in corsa al talent show. Comme d’abitude, Luca Jurman si riattiva su YouTube e ancor prima su Twitch per esprimere a caldo, sulla rinnovata puntata domenicale di Amici 23, la sua opinione con senso analitico e critico con alla base la sua esperienza maturata nella musica come cantate, autore, musicista, jazzista, vocal coach ed ex insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi. Questo, peraltro rivendicando il diritto alla libertà di espressione menzionato all’articolo 21 della Costituzione italiana, in replica agli haters che online contestano i suo interventi, perlopiù critici, su Amici.

Nel commentare in diretta live la puntata di Amici 23 datata 21 gennaio 2024, Luca Jurman torna a contestare che in una competizione canora di canto come quella del talent show ci sia la facoltà ai concorrenti di potersi esprimere con effetti musicali. Come nel caso di Holden, che alla performance della cover sulle note di Leave the door open di Bruno Mars farebbe ricorso all’autotune nella gara di canto cover.

La critica coinvolge anche Nahaze

” A parte il semitono sotto, ha inserito un autotune fastidioso …l’inglese che inglese é? I vibratini che sono tipici della musica black… Bruno Mars é il giovane cantante del mondo soul di una volta e l’autotune non c’entra niente con questo genere… non so cosa dirvi -attenziona Luca Jurman nella sua opinione critica maturata sulla cover di Holden-… non c’é groove …non c’é quel senso sensuale tipico della soul music. Lui pensa di essere un bravissimo cantante di qualsiasi genere. Colpa anche di quelli che lo montano”.

Ma tra i giudici della gara, Arisa sostiene su Holden che sia “Veramente un timbro singolare …una star internazionale e ho pensato fosse un disco”. “Internazionale dove?”, controreplica Luca Jurman. E scrollando tra le immagini della puntata domenicale, poi Luca Jurman critica anche le immagini della cover di Nahaze, new entry al debutto nel circuito canto, che a detta dell’esperto, visto il ricorso agli effetti musicali, potrebbe fare “coppia in un duetto con Holden”.

Questo, mentre lo stesso Holden finisce al centro di un’accusa choc…

