Amici 23, Luca Jurman: “Disposti a dire bugie per promuovere dischi e tour..”/ Attacca Giorgia, Holden e..

Amici 23, non solo Rudy Zerbi e Anna Pettinelli: anche Giorgia nel mirino di Luca Jurman

Luca Jurman infiamma la polemica avviata nel web ai danni di Amici 23, con un attacco non troppo velato a Giorgia e Holden, rappresentanti delle quote ospiti e concorrenti al talent show di Maria De Filippi. La mobilitazione polemica di Luca Jurman su Amici 23 nasceva via social e per effetto del rifiuto di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi alla proposta della collega tra gli insegnanti di canto, Lorella Cuccarini, di vietare indistintamente a tutti i concorrenti cantanti in corsa al talent show di esibirsi sotto ogni effetto di saturazione del suono, in primis tramite l’autotune. Il software per la manipolazione dell’audio creato dall’Antares nel 1997, tra gli effetti permette di modificare l’intonazione migliorando la performance anche in soggetti stonati o poco intonati nel canto.

Un programma e non uno strumento musicale, quindi un mezzo inammissibile in una gara canora come quella che si tiene ad Amici e che alla nuova puntata domenicale con la gara di canto cover giudicata da Giorgia diventa terreno fertile per la polemica avviata dall’ex insegnante di canto al talent show di Maria De Filippi.

“OSPITI E GIUDICI ESTERNI DI CANTO DEI TALENT: siete disposti a dire bugie pur di promuovere i vostri dischi e tour, state facendo una brutta figura di merda! Che peccato, anzi…che schifo!”, si legge in un post critico a margine della puntata incriminata, sotto i cui derivati commenti social emerge il riferimento ai responsabili della nuova gara cover di Amici 23. In particolare, i riferimenti tra il post e i commenti puntano l’indice contro gli ospiti giudici e i concorrenti complici dell’ausilio dell’autotune ad Amici 23: se della prima categoria spunta il nome Giorgia, tra i secondi fa rumore il caso del figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, Holden.

Web appoggia la contestazione social

“Oggi tutti ad applaudire una versione di Bella d’estate con autotune a palla ….- si legge quindi tra i commenti in coda più aggreganti nel profilo Facebook dell’ex maestro ad Amici, sulla cover eseguita da Holden al cospetto del giudice Giorgia-. Bellissima canzone che Mango cantava semplicemente con la sua magnifica voce”. Holden, allievo di Rudy Zerbi, é solo uno tra i cantanti in corsa che si avvalgono dell’utilizzo dell’autotune tra gli effetti dell’audio, e sul figlio d’arte, figliastro della regina del pop italiano all’estero, & la restante produzione un altro commento aggregante FB, poi, sentenzia: “per la prima volta, dopo tantissimi anni, mi sono imbattuto nel programma Amici. Un giovane ha cantato Bella d’estate di Mango con l’ausilio dell’autotune. A parte il fastidio provocatomi da Rudy Zerbi che applaudiva come se avesse difronte Freddy Mercury, la cosa più deludente è stata che a giudicare, in maniera positiva la performance, ci fosse Giorgia. È chiaro che anche da parte di chi dovrebbe dissuadere e sconsigliare l’utilizzo di questo mezzo, in modo così sbagliato, c’è una sorta di servilismo nei confronti della produzione del programma ( Maria de Filippi) uccidendo l’arte del canto e facendo credere a questi poveri illusi di saper e poter cantare. Scusarsi con Mango, soprattutto da parte di una come Giorgia, sarebbe stata la cosa migliore da fare. P.S. Se la prossima volta che vado a pranzo da mia suocera trovo Amici in TV, vado al ristorante”.

Luca Jurman con le critiche social lanciate a più riprese, nell’ultimo periodo, accusa Amici 23 di non essere un talent show ma uno show che con ogni mezzo, trucco e inganno della voce nel canto, sarebbe finalizzato agli ascolti. Motivo per cui sarebbe preoccupazione del format, di evitare la trasmissione di performance stonate, con l’intervento di saturazione degli effetti sull’audio. Come fa sapere poi lo stesso Luca Jurman, tra gli altri post su Facebook, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli peccano oltretutto di incoerenza didattica e artistica, oltre a rendersi complici della facoltà dell’autotune riservato ai loro allievi, ad Amici. Questo dal momento che il talentscout Zerbi ad Amici 22 sfidava il team nemico della collega Arisa e Wax invitando l’allievo della cantante a misurarsi contro il suo pupillo Aaron Cenere, al netto degli effetti come autotune, cori, terze voci, e in una recente assegnazione la Pettinelli chiamava ad Amici 23 in corso, Holden, ad esibirsi al netto di autotune, con la sola ammissione del riverbero. E non si fanno attendere i consensi degli utenti per gli interventi critici di Luca Jurman, a colpi di like, commenti e condivisioni social.













