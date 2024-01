Amici 23: Luca Jurman ritorna, dopo l’addio?/ “Ho chiesto di parlare con Maria De Filippi e…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Luca Jurman replica al j’accuse nel comunicato del talent show

Luca Jurman potrebbe rivelarsi il ritorno al talent show di Maria De Filippi, per Amici 23, anche “solo” come mention e, nell’ipotesi più funesta, come protagonista al centro di un’azione legale. Da settimane si susseguono nel web, a mezzo social, i ripetuti interventi critici dove l’ex insegnante di canto di talenti più o meno popolari scoperti ad Amici, come la prossima al debutto a Sanremo 2024 Alessandra Amoroso, Valerio Scanu e come quest’ultimo vincitore di Sanremo, Marco Carta , scaglia contro la produzione del talent show, anche a suon di parole un po’ crude, ma schiette, e senza filtri. “Ma che roba é?”, e ancora “il programma fa una figura di m*erda”, tra le dichiarazioni al commento critico di Luca Jurman che giungono live via Twitch a margine del Capodanno in musica con protagonisti i talenti cantanti e ballerini di Amici 23.

Ma non solo. “Maria butta fuori la me*da dalle tue trasmissioni, tu che puoi farlo. Se non viene premiata la meritocrazia è colpa vostra”, l’appello meno recente alla primadonna del talent show, e poi l’attacco tra gli altri in cui taccia di incompetenza gli eredi professori ad Amici, contestando il successore prof. più longevo: “Rudy Zerbi, sei la vergogna della musica!”.

Amici, per l’esperto di canto, polistrumentista, jazzista, sarebbe passato dallo status di un talent show ad essere un mero spettacolo che sfrutterebbe i giovani come un numero da baraccone per fare ascolti e vincere la gara Auditel, con particolare allusione al circuito canto competitor parallelo di ballo. Soprattutto dal momento che ad Amici mancherebbe l’ABC dell’insegnamento e la didattica di canto, con personaggi non idonei a coprire il ruolo di insegnanti e ad impartire il giusto metodo di studio della disciplina artistica, penalizzando così il vero talento tra gli allievi in un affronto alla meritocrazia. Questo, con la facoltà concessa ai concorrenti cantanti di ricorrere agli effetti musicali nella gara di canto, dove questi sarebbero da ritenersi inammissibili in una competizione, tanto quanto il doping lo sia nello sport.

La controreplica dell’ex Amici prelude al ritorno?

Quindi, al comunicato della produzione di Amici 23, ricevuto in questi giorni in replica alle sue critiche social, dove lui é tacciato di infangare il talent show per accalappiarsi visibilità dopo che si sarebbe proposto per un ritorno in tv, non si fa attendere la controreplica. Un intervento, l’ennesimo rilasciato su Instagram, dove Luca Jurman ammette di essersi -sí- riproposto al talent show, ma per un confronto con la primadonna di Amici, Maria De Filippi, dopo l’addio.

“Intanto sono anni che io non critico semplicemente questo programma, ma di fatto vado contro un sistema- attenziona Luca Jurman, contestando quindi la deriva della non meritocrazia che regnerebbe sovrana ai talent show, incluso X factor-. Non cerco visibilità, non faccio televisione, se avessi cercato visibilità avrei agito diversamente. Io non ho chiesto centinaia di volte di tornare, ho chiesto di poter parlare con Maria De Filippi per cinque minuti”. Quindi, Luca Jurman avrebbe cercato invano un confronto con Maria De Filippi e non nell’intento di poter tornare a lavorare per lei: “L’ho fatto tante volte proprio per come me ne andai, senza riuscire a chiarire le motivazioni e quello che era stato fatto nei miei confronti. Avrei voluto chiarire i punti con lei e basta. Se poi da lì fosse tornata la possibilità di collaborare è altra cosa, ma quando ho capito che non ci sarebbe stata più possibilità di dialogo, che il sistema non sarebbe cambiato, allora ho deciso di muovermi in autonomia. Perché il sistema va cambiato, che ci sia Paola Di Gesú (allude alla prima firma del comunicato di Amici, che potrebbe preludere al suo ritorno in trasmissione) o chi per lei. Oggi la musica è diventata solo numeri e certi programmi alimentano questa idea”.

“Io non ho chiamato la redazione, ho il mio lavoro, la mia scuola, non è andata così. -prosegue Luca Jurman, facendo luce sulla sua verità, rispetto al j’accuse di Amici-. “Se io dovessi tornare in quel programma alle condizioni di oggi, non mi interesserebbe minimamente. L’ultimo messaggio in cui richiedo un incontro risale forse al 2021 e resta incentrato su una richiesta di incontro con Maria, magari anche per mandarci a quel paese”.

“Io ho il diritto di criticare quello che fate come ce l’hanno in tanti- si difende, poi, sibillinamente, anche a fronte della possibilità che al comunicato possa seguire una sua menzione in puntata per un confronto al talent show e/o una querelle legale-. Ma con chi credete di parlare? Mi avete preso per un bambino di 15 anni?”.

E se Luca Jurman non fosse destinato a rientrare ad Amici, al di là della guerra a distanza tra le parti? “Cercheremo di fare un nuovo talent show, ci impegneremo”, é la promessa dell’ex Amici che sfida la regina degli ascolti, Maria.













