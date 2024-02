Amici 23: Lucia Ferrari conquista la maglia del serale/ L’accusa fa il giro nel web

Amici 23 di Maria De Filippi, Lucia Ferrari vola al serale del talent show

Lucia Ferrari consegue la maglia di accesso al serale di Amici 23 di Maria De Filippi e le reazioni a caldo per il traguardo raggiunto non possono mancare. Così come si evince dal daytime di Amici 23, datato 26 febbraio 2024 e in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, Lucia Ferrari é al settimo cielo, dal momento che indossa la maglia dorata ambita, che le permette di accedere direttamente alla fase serale del talent show di Maria De Filippi.

“Mamma, indovina cosa ho addosso? La maglia del serale…-fa sapere Lucia Ferrari alla madre, in un collegamento telefonico registrato dopo la puntata domenicale che la elegge concorrente seralista, e la familiare é al settimo cielo -Siamo orgogliosi e felici, amore sei nata per questo!”. Ma per l’allieva di Emanuel Lo, promossa all’upgrade dal mentore e compagno di Giorgia, il serale non é tutto, dal momento che la giovane mira alla vittoria di Amici 23: “Sono pronta! Voglio arrivare più lontana possibile”.

La reazione della madre di Lucia Ferrari al nuovo traguardo

La madre dell’italo-americano é per il principio che l’importante sia partecipare: “Per quanti passi riesci a fare… l’importante é che vai più avanti possibile. Quanta gioia quando ti vedo! “Ora sono al serale, certo che sono grateful”, prosegue poi visibilmente commossa Lucia Ferrari, dopo aver rischiato la promozione al serale per una condotta all’insegna della sregolatezza ad Amici 23.

Le reaction social dell’occhio pubblico, relativamente alle immagini del daytime di Amici 23, sono intanto perlopiù di entusiasmo e supporto, in favore alla giovane promessa della danza, Lucia Ferrari.

Il maestro Emanuel Lo, in una convocazione precendente alla puntata della promozione al serale di Amici di Maria De Filippi, ha attenzionato Lucia Ferrari rispetto alla sregolatezza palesata nella scuola, in particolare per la stanchezza e la svogliatezza mostrata alle lezioni di danza…

