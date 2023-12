Amici 23, Lucia Ferrari: “Stavo a letto tutto il giorno…”/ Le confessioni choc con Gaia De Martino

Amici 23 di Maria De Filippi, Lucia Ferrari e Gaia De Martino sono rivali amiche: la confessione dolorosa

Lucia Ferrari registra una commossa e commovente confessione nel rinnovato daytime di Amici 23, in confidenza con Gaia De Martino. Tra i concorrenti ballerini in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, Lucia Ferrari e Gaia De Martino possono dirsi le principali candidate al titolo di First class ballerina, nella competizione agguerrita tra i talenti ballerini e cantanti in corsa per un posto alla fase serale del talent show. E tra le novità nel daytime di Amici 23 datato 15 dicembre 2023 e in onda sulle reti TV e streaming di casa Mediaset, in un dialogo dalla confidenza inaspettata Lucia Ferrari e Gaia De Martino dano libero sfogo ai demoni affrontati in passato.

“L’ultimo anno del liceo, stavo a letto tutto il giorno, ero debole…- si raccontano Lucia Ferrari e Gaia De Martino tra le dichiarazioni di esperienze di vita choc tra loro molto simili e il riferimento va ad una fase di depressione che ha investito la loro giovinezza-…io ero entrata in un loop da insoddisfatta -prosegue la De Martino- sai quando stai perdendo la voglia… si vai avanti…ma tanto per andare non lo so neanche come spiegare e pensavo di perdermi… completamente …questa esperienza mi ha stravolto”.

Gaia De Martino trova il conforto di Lucia Ferrari, nella competizione di Amici 23 di Maria De Filippi

Le lacrime di commozione non mancano per la veterana tra gli allievi ballerini, Gaia De Martino, che trova però conforto nella new entry Lucia Ferrari, concorrente ballerina nella medesima categoria di appartenenza, nel segno di una concorrenza all’insegna della solidarietà femminile.

Questo, mentre per il circuito canto di Amici 23 s’infiamma la polemica avviata dall’ex insegnante di canto ad Amici Di Maria De Filippi, Luca Jurman, sul conto di Holden, Mida e non solo…

