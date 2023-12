Amici 23, Malia é il nuovo allievo di canto/ Fa ingresso nella scuola e…

Malia é il nuovo talento concorrente, in corsa ad Amici 23

Malia é il nuovo allievo cantautore, new entry nel team di Rudy Zerbi, in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi. É quanto si rileva nel rinnovato daytime del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi sulle reti TV e streaming Mediaset, in onda in chiaro su Canale 5 e in rete sul sito online Mediaset infinity, il 18 dicembre 2023. A seguito della vittoria alla sfida che lo vedeva schierato contro Yuma nella puntata domenicale, al rinnovato daytime di Amici 23 Malia festeggia i celebrativi del suo ingresso nella casetta che accoglie i talenti ballerini e cantanti in corsa al talent show ultra-ventennale, quando ormai si fa sempre più vicino il via alla fase serale del format.

Amici 23: é scontro choc tra Holden, Ayle e Giovanni Tesse/ Il motivo

Alla puntata domenicale, Malia si scopriva un candidato al banco di studio del canto schierato dal talentscout Rudy Zerbi, in sfida contro l’attenzionato talento competitor fortemente voluto dal team avverso con a capo Anna Pettinelli. Una sfida nel contest di Amici 23 che ha visto Malia battere hands down il rivale, cantante, Yuma. E all’ingresso nella casetta dei talenti, dopo la vittoria, Malia familiarizza con l’ambiente del talent show, per poi avere un primo contatto telefonico con chi lo segue da casa.

Amici 23, Giovanni Tesse e Sarah Toscano ultimi: la classifica determina gli eliminati?/ Lo sfogo

La reaction all’ingresso ad Amici 23

“Com’é andata?”, incalza Malia, il padre, in un primo contatto telefonico a distanza, dopo il debutto trionfale del giovane talento scoperto da Rudy Zerbi in TV. “Sono dentro”, esclama con fierezza e visibilmente emozionato il giovane cantante, che é ora a tutti gli effetti un concorrente in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi.

Malia, ancor prima del debutto TV nell’industria musicale vanta tra i traguardi il conseguimento di un importante riconoscimento sulla piattaforma musicale di streaming, Spotify Italia, ossia il volume di oltre 2 milioni di ascolti in riproduzione per il brano Maiorca.











© RIPRODUZIONE RISERVATA