Amici 23: Malia é il nuovo eliminato e non accede al serale/ Le reazioni

Amici 23 di Maria De Filippi, Malia non accede al serale del talent show

Malia é il nuovo eliminato ad Amici 23 di Maria De Filippi, così come si evince dagli spoiler della nuova puntata domenicale del talent show. Stando alle anticipazioni della rinnovata puntata domenicale in onda il 25 febbraio 2024, anticipate online da Amici news e Superguida TV, in particolare si apprende che Malia risulti essere ultimo classificato nella classifica sommaria delle puntate domenicali al termine della rinnovata gara di canto cover, che vede primo classificato Petit.

Amici 23: Lucia, Petit e Mida volano al serale/ Il nuovo traguardo é inaspettato!

La scelta dell’eliminato é per decisione presa dal maestro di canto Rudy Zerbi, che sulla base degli elementi di valutazione, come la ricorrente bassa posizione in classifica di Malia per il circuito canto, matura l’idea di eliminare l’allievo cantautore.

Arriva una comunicazione speciale per l’eliminato ad Amici 23, Malia

Questo, nonostante la fiducia risposta nel talento del giovane allievo in corsa per un posto all’attesa fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi, che vede imporsi tra i giudici ufficiali delle varie gare con in palio il montepremi finale dal valore cospicuo tra i vari riconoscimenti di merito al talento, Cristiano Malgioglio.

Amici 23: Petit primeggia e Malia é ultimo/ La classifica della gara canto

Tuttavia, in reaction al dispiacere del giovane la conduttrice di Amici 23, Maria De Filippi, sorprende l’eliminato con una comunicazione che lo rincuora. Si tratta di un messaggio che é riportato indirettamente da parte della cantante e autrice di successo, Madame. “Malia é eliminato definitivamente -si apprende dagli spoiler della rinnovata puntata domenicale di Amici 23-. Maria De Filippi gli ha detto che Madame le manda sempre i messaggi perché gli piace e che per lei sicuramente farà strada”.

Insomma, nonostante l’uscita di scena dal talent show Malia potrebbe rivelarsi un fenomeno nell’industria musicale, come pronosticato dall’artista outsider dal Festival della canzone italiana all’edizione di Sanremo 2023.

Amici 23: Sofia Cagnetti soffia la leadership a Lucia Ferrari e Nicholas Borgogni rischia/La classifica ballo

Nel frattempo, intanto, Nicholas Borgogni nel circuito ballo si dichiara provato per la continua valutazione critica del maestro avverso Emanuel Lo.













© RIPRODUZIONE RISERVATA