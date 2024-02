Amici 23, Marisol Castellanos dedica d’amore a Petit/ “Mi hai fatto sentire amata…”

Amici 23, Marisol e Petit sono ufficialmente una coppia

Marisol Castellanos e Petit sono la nuova lovestory ad Amici 23 Di Maria De Filippi. O almeno questo trapela al rinnovato daytime di Amici 23, in onda TV e streaming sulle reti Mediaset, il 22 febbraio 2024. I due neo piccioncini popolari e rappresentanti dei circuiti d’arte competitor, ballo e canto, in corsa per il montepremi messo in palio alla finale prevista ad Amici 23, diventano protagonisti di un curioso RVM montato dalla produzione del talent show alla ricerca di nuove superstar.

AMICI 2023-2024, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 25 febbraio: Amoroso ospite ma Emma assente?

É un filmato dalle vibes romantiche del percorso di studio delle arti che Petit e Marisol Castellanos hanno intrapreso ad Amici 23, come aspiranti cantante e ballerina di successo.

Web diviso sui due piccioncini

L’RVM immortala la ballerina e il cantautore nel mezzo degli up & down della loro conoscenza intima avviata al talent show di Amici 23, mentre la selezione dei concorrenti da ammettersi al serale del talent show potrebbe dividerli dal momento che Marisol ha la maglia di concorrente seralista e Petit invece potrebbe non essere ammesso all’upgrade ambito.

Concorrenti serale Amici 2024, chi sono? I pronostici 22 Febbraio/ Mida, Lucia e Petit presto in oro

“Ma non é vero… ma litighiamo così tanto? -dichiarano tra le altre reaction visibilmente emozionati Petit e Marisol, alla visione delle immagini dell’amore condiviso al talent-, quattro mesi in una casa ci sta… tutto quello é come conoscere una persona da dieci anni”. Petit dichiara amore sincero a Marisol Castellanos: “In questi cinque mesi ho capito che sei importante per me e l’amore più bello che ho avuto”. “Io te lo dico sempre che in questi cinque mesi mi hai fatto sentire speciale e amata. Te lo giuro”, é poi la dichiarazione romantica di Marisol Castellanos, che dichiara a sua volta amore, pubblicamente, all’amato.

Amici 23, Kia crolla in lacrime: "Come se stessi sprofondando..."/ É prossima al ritiro?

Il 24 settembre un ragazzo incontra una ragazza e… #Amici23 pic.twitter.com/kk5VkZ6YHf — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 22, 2024

Le immagini esclusive che suggellano il mesiversario dell’amore a prima vista tra Petit e Marisol Castellanos, nato il 24 settembre 2024 al primo incontro tra i due allievi nella celebre scuola, tra le annesse reaction sul re dei social di Instagram, divide l’opinione dell’occhio pubblico. In particolare, un commento social aggregante esclama: “quanto durerà tra i due dopo Amici?”. Se da una parte c’é lo scetticismo degli utenti critici, sull’amore di Amici, d’altro canto ci sono i supporter per i quali Marisol e Petit siano destinati all’amore.

Nel circuito canto, inoltre, Lil Jolie e Kia si direbbero a rischio eliminazione…











© RIPRODUZIONE RISERVATA