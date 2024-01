Amici 23, Marisol Castellanos velina di Striscia La Notizia?/ É “una pantera” sulle note di Britney Spears!

Amici 23, Marisol Castellanos segna la svolta stilistica: si candida come velina a Striscia la notizia?

Marisol Castellanos é la papabile futura nuova velina, mora al naturale o dalla tinta bionda, di Striscia la notizia, tra i concorrenti in corsa ad Amici 23. O almeno questa é l’anticipazione che a prima firma Il sussidiario.net si profila sulla base del content della rinnovata puntata domenicale di Amici 23, in onda il 14 gennaio 2024. Appuntamento in cui, tra le altre novità, come la rivelazione del motivo legato al ritiro dalla scuola degli allievi Matthew e Mew, Marisol Castellanos registra una svolta personale e in fatto di stile, lasciando intendere di strizzare l’occhio in una candidatura per il titolo di nuova velina sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci.

L’occasione che la pupilla della maestra Alessandra Celentano, ha di mettersi in discussione tenendo appese al chiodo le punte da ballerina di danza classica per una choreo moderna, dinamica e acrobatica, é un pezzo sulle di I’m a slave 4 U di Britney Spears. Un omaggio alla reginetta del Pop, Britney Jean Spears, che va in onda sulle reti TV e streaming Mediaset nelle ore in cui sul social X la cantautrice statunitense diventa un hashtag e thread di tendenza mondiale. Complice la celebrazione del 20esimo anniversario di Toxic, singolo rilasciato nel 2004 e il cui video é ora titolato il miglior video nella storia del Pop.

Marisol Castellanos diventa virale!

E al cospetto delle giudici Anbeta Toromani e Samanta Togni, nella rinnovata gara di ballo domenicale, tra i concorrenti ballerini in corsa ad Amici 23 Marisol Castellanos fa incetta di consensi, dentro e fuori la scuola di Maria De Filippi.

“La cosa che mi piace é la generosità che ha nei movimenti -é la promozione a pieni voti dell’ex allieva storica in quanto ballerina perfetta per i canoni di Alessandra Celentano e neo giudice ad Amici, Anbeta Toromani-, passa per una pantera …bellissima e brava”.

E le immagini della sexy choreo eseguita da Marisol Castellanos conquistano anche gli spettatori fuori dallo studio del programma, un video. Tanto da finire virale sul re dei social, TikTok, in un tripudio di interazioni di like, commenti e condivisione di consenso, una volta postato sull’account ufficiale di Amici di Maria De Filippi.

