Amici 23, Marisol e Petit sono la terza lovestory?/ Lei prepara una sorpresa per lui e…

Amici 23, Marisol e Petit sono sempre più vicini

Marisol e Petit si preannunciano la nuova e terza coppia, tra le crush di Amici 23 di Maria De Filippi che catalizzano l’attenzione dell’ occhio pubblico. La ballerina allieva di Alessandra Celentano e il cantautore allievo di Rudy Zerbi nei rispettivi circuiti competitor ad Amici 23, ballo e canto, si palesano particolarmente complici al rinnovato appuntamento nel daytime pomeridiano del talent show. Questo, dopo che alla scorsa puntata domenicale di Amici 23, Maria De Filippi ha ironizzato sulle disavventure in amore di Petit, esortando l’allievo a non fallire con la presunta crush su cui lui avrebbe messo gli occhi nella scuola, Marisol.

E al rinnovato daytime di Amici 23 datato 18 ottobre sulle reti Mediaset, Marisol sorprende Petit, organizzando un momento di condivisione nella scuola con lui. Una sessione di allenamento dove lei svela un lato recondito di sé a Petit. Un modo quello della ballerina di aprirsi alla conoscenza intima del ballerino rivale in corsa per il montepremi di Amici 23.

Il romantico siparietto tra Marisol e Petit conquista il web

“Che ci devo fare con sta roba- esclama tra il serio e il faceto lui, a cui lei prontamente replica -, non esistono scuse devi cambiarti”. Petit non si direbbe pronto a immergersi nel mondo della bella che lo ha soggiogato: ” devo essere pronto psicologicamente per sta roba “. Ma Marisol proprio non ci sta, a nessuna scusa di Petit, e quando lui non si sente all’altezza della situazione chiedendosi “ma almeno sono elegante?”, lei lo rassicura: “devi fare stretching… sei bellissimo”.

Un momento TV che é ora virale su Instagram, in uno dei post pubblicati dal profilo ufficiale di Amici di Maria De Filippi. E tra le reaction del web al post, una gran moltitudine di utenti é pronto a scommettere che l’amicizia special tra Marisol e Petit sia destinata a rivelarsi la terza lovestory di Amici 23. Dopo le coppie Matthew e Mew e Sarah Toscano e Holy Francisco, chiaramente.

In casetta Marisol ha deciso di preparare una sorpresa per Petit… 💪👟🏋‍♂ #Amici23 pic.twitter.com/b4TUSt38w6 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 18, 2023

