Amici 23, Marisol in crisi: “Mi sono rotta…”/ É ritiro annunciato? Interviene la Celentano e…

Amici 23, Marisol Castellanos finisce in preda ad uno stato di crisi: il motivo

Ad Amici 23 di Maria De Filippi l’allieva ballerina Marisol Castellanos finisce in preda ad una crisi, tra le lacrime, e il motivo é una messa in discussione da parte di Raimondo Todaro.

Il maestro di danza avverso, in controreplica alle parole d’elogio sulla concorrente in gioco al talent show – spese in più occasioni dall’insegnante di ballo competitor Alessandra Celentano- chiama la giovane ad un arduo compito. Si tratta dell’assegnazione di una coreografia sulle note di un pezzo latin, quindi una choreo di balli latinisti. E il compito potrebbe rivelarsi la prova provata della mancata versatilità di Marisol nel mondo della danza fatta di più stili.

“Cara Marisol -esordisce nella messa in discussione, il messaggio di Raimondo Todaro destinato alla papabile ballerina a rischio ed eliminata di Amici 23, Marisol Castellanos -, ti ho dato un voto all’ingresso più che sufficiente… mi sei piaciuta anche in seconda puntata, ma ti ho vista esibirti solo in pezzi sulle tue caratteristiche.. una bella ballerina con linee fisiche e graziosa, ma voglio capire se ci sia dell’altro “. Il riferimento é palesemente alla peculiarità della versatilità cui un ballerino, anche a detta di Raimondo Todaro, dovrebbe aspirare nella carriera di professionista étoile: “la tua maestra ti definisce stupenda e meravigliosa, sarà vero?”. Quindi, il messaggio di messa in discussione é l’assegnazione di un compito di latino, in vista della puntata domenicale di Amici 23, per Marisol Castellanos: “non é il tuo stile e hai pochi giorni preparazione”.

La risposta del team Celentano? Nel mezzo dei preparativi della “sfida” accettata, in confidenza con i ballerini professionisti di Amici 23, Umberto Gaudino e Francesca Tocca, Marisol ha un momento di crisi personale e artistica, che potrebbe preludere ad un ritiro dalla messa in sfida e dalla competizione della competitor da Amici 23. Ma prontamente arriva il conforto per lei da parte dei professionisti: “é normale, una cosa nuova e niente é semplice ….proprio per questo sei bravissima- conforta l’allieva la Tocca – é quasi finita la choreo e vedrai che ci dormi su e domani ti senti meglio…”. La ballerina allieva di Alessandra Celentano non si direbbe certa di superare la prova di Raimondo Todaro: “mi sembra di perdere tempo”. Ma non é tutto.

Il web si divide sul caso Marisol Castellanos

Non mancano le pronte reaction del web, nel sentiment dell’occhio pubblico che si divide tra i commenti di supporto in favore al team Celentano che elogiano le qualità della ballerina allieva ritenendo non costruttivo il compito di Todaro, e dall’altra c’é chi tra gli utenti attacca il team Celentano ritenendo la giovane non all’altezza di un’esibizione latin.

Nel frattempo, Alessandra Celentano chiama al confronto sul da farsi Marisol Castellanos, un momento di profonda discussione. “Magari cerco di nascondere fragilità dove sono rotta in mille pezzi -ammette lo stato di crisi la ballerina ad Amici 23-, sono consapevole di aver ripreso in mano tutto… un difetto é che voglio fare vedere che sto bene…ma sono insicura delle persone”. La maestra nella debolezza intesa come forza dell’anima della giovane si rivede molto: “tanto anch’io sono così, voglio essere sempre brava, informata… ma mi rendo conto che questo voler essere sempre perfetta é insicurezza e intelligenza, al contempo”. Per Marisol , al di là della crisi, la danza é una forma di escapismo, una via di fuga, il rifugio sicuro nel mare delle insicurezze.

Marisol si racconta alla maestra Celentano #Amici23 pic.twitter.com/QjWBg0J8Mq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 4, 2023













