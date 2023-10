Amici 23: Marisol prima della classe e orgoglio della Celentano / La classifica della gara ballo

Amici 23, Marisol sbaraglia la concorrenza: la classifica della gara ballo domenicale

Marisol é la prima della classe, per il circuito dei ballerini, alla nuova e terza puntata di Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo é stando alle anticipazioni dell’appuntamento in onda in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity l’8 ottobre 2023, a partire dalle 14:00 circa.

Gli stessi spoiler -ripresi da Superguida TV e Amici news- anticipano che a giudicare la gara di ballo sia in particolare, l’ospite e giudice esterna, Virna Toppi. La classifica finale della gara di ballo domenicale targata Amici 23 vede tra i concorrenti ballerini Marisol imporsi come prima classificata. Seconda classificata é Sofia, che balla Tattoo. Virna le fa i complimenti anche se la giovane sostiene di aver ballato “malino”. Nicholas é terzo e balla sulle note di Italodisco con la dimostrazione di Elena D’Amario. Voto 8.5. E l’insegnante Raimondo Todaro scrive il voto sul foglio della maestra avversa, Alessandra Celentano. Dopodiché scatta il bacio tra gli insegnanti rivali di Amici 23 e l’insegnante di canto Rudy Zerbi immortala in foto la classifica e con Todaro iniziano a prenderla in giro la Celentano. Fuori dal podio, Gaia é quarta e balla Iniziamo dalla fine di Emma Marrone. Quinta posizione pari merito per Chiara e Dustin. Quest’ultimo prende il voto palesato di 8 ballando, ballando Sweet Dream. Chiara balla “Halo” di Beyoncé. La giudice le dice che deve fare attenzione e legare meglio i passi tra loro. Sesto Simone che riceve dal pubblico un coro con “Sei bellissimo”.

Virna Toppi gli dice che è stato bravo, seppur apparendo insicuro: la giudice consiglia al ballerino di concentrarsi sulle cose positive. Settimo Kumo, che diventa protagonista di un video montato ad arte dalla produzione, visto il suo essere un po’ tutto fare anche in aiuto dei compagni di studio ad Amici 23, con la foto della scatola di un medicinale con la sua faccia con scritto “Kumodil” e la scritta: “leggere attentamente il foglio illustrativo”.

Ottava ed ultima posizione per Elia. Secondo la Celentano, lui sembra un mimo. Voto: 6.5 Balla Guarda che luna e non entusiasma Virna.

I compiti del circuito ballo al pomeridiano di Amici 2023

Marisol, nella terza puntata di Amici 23, inoltre, svolge il compito di latino assegnatole da Raimondo Todaro. A dimostrare la prova sono i ballerini professionisti Umberto Gaudino e Francesca Tocca. Il compito è superato a pieni voti e la maestra di ballo Alessandra Celentano si dichiara fiera del lavoro svolto con la pupilla.

Nicholas esegue il compito di ballo assegnatogli dalla Celentano. La maestra lo boccia letteralmente , assegnandogli una insufficienza pari a 2. Eppure il ballerino esegue il compito apportando delle modifiche, aggiungendo alla choreo originale delle difficoltà tecniche come flessioni e passi di break dance al netto della parte stilistica voluta dalla maestra per evidenziare di lui il fisico “da non ballerino” con il focus della scena dalla cyclette ai pesi, spezzoni che a detta del giovane sono una presa in giro.

