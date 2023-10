Amici 23, Marisol sbaraglia la concorrenza e Simone é ultimo/ La classifica della gara ballo!

Amici 23, Marisol é la vincitrice della gara ballo domenicale

Marisol vince la nuova gara di ballo, ad Amici 23 di Maria De Filippi, e nella rinnovata competizione del contest di talent show ha quindi la meglio, ancora una volta, Alessandra Celentano. O almeno questo é stando alle anticipazioni TV e streaming del talent show di Maria De Filippi in onda sulle reti Mediaset, della puntata datata 29 ottobre in chiaro su Canale 5 e online su Mediaset infinity. E l’annesso spoiler é fornito online da Superguida TV e Amici news.

Nell’ordine di gradimento stilato dal giudice alla gara di ballo domenicale, il primo posto va alla allieva di Alessandra Celentano, Marisol: per il giudice la giovane ha una bellissima dinamica e deve tirare ancora di più fuori la donna che è in lei. Balla sulle note di Makeba.

Secondo posto per Kumo, che balla sulle note di Piove di Lazza e Sfera Ebbasta, insieme alla ballerina professionista di Amici 23, Giulia Stabile.

Terza classificata é invece Gaia, che balla Carmen. Quarto classificato, Elia, che per il giudice si direbbe dal movimento forzato, seppur beneficiato da un bel voto. La conduttrice Maria De Filippi gli chiede di commentare a caldo la sua prima posizione alta in classifica.

Quinto classificato é Dustin, che esegue un passo a due con la professionista Giulia Pauselli, sulle note de L’Amore si odia.

Fuori dalla Top 3 , ad Amici 23…

Sesta posizione per Sofia, che balla Estasi di Gaia. Il giudice la definisce una “bomba”. Si discute ad Amici 23 sul fatto che lei faccia fatica a danzare con i capelli sciolti.

Settimo classificato, a seguire, é Nicholas che balla Spiderman. A dimostrare la prova é la ballerina professionista esperta ad Amici 23, Isobel Fetiye Kinnear. La Celentano gli assegna 1 come voto per una totale insufficienza del ballerino. Il giudice esterno è d’accordo con la maestra di ballo, in parte, perché d’altro canto vede nel giovane anche qualcosa di ben promettente.

Ottava classificata é Chiara, che ad Amici 23 balla sulle note di Satisfaction.

Nono ed ultimo, Simone, che All the things she said mashup con Industry Baby. Per il giudice il giovane è acerbo.











