Amici 23, Marisol sorprende Petit e lui la “tradisce”/ Il siparietto é virale

Amici 23: Petit e Marisol sempre più vicini e complici, ma…

Marisol e Petit potrebbero rivelarsi una coppia di fidanzati ad Amici 23, data la loro ormai costante vicinanza, anche se intanto lui sembra tradire le aspettative di lei in prospettiva di un amore nascente, al talent show. O almeno questo é il sentiment dell’occhio pubblico dominante che trapela nel web, rispetto alla presa visione del daytime di Amici 23 in onda il 20 ottobre 2023 sulle reti Mediaset. Quando, mentre tra i cantanti Ezio vivrebbe un momento di crisi, Petit diventa protagonista di un ennesimo siparietto a distanza ravvicinata con Marisol: la ballerina tenterebbe ancora una volta di avviare una conoscenza intima con il cantautore e lui non disdegnerebbe le attenzioni di lei, o almeno non alle battute iniziali per poi tradire la compagna di studio ad Amici 23.

Amici 23, una sfida a sorpresa fa tremare la classe canto/ La gara interpretazione e il secondo eliminato

“Ma che roba é? Fammi respirare un attimo -dichiara provato Petit alla ballerina che lo chiama all’allenamento tra le mura della scuola più spiata dagli italiani-, sei scostante e pensare che eri migliorato…”. E tra le immagini del siparietto che diverte l’occhio pubblico in un post condiviso sulla pagina Instagram di Amici, poi, come sentenziato dal web il cantautore si direbbe stufo delle pene nel preannunciato amore nascente con la ballerina: “Ma regà, state a vedé che fine che ho fatto? Ma é una tortura…-esclama il cantautore tra il serio e il faceto, con la ballerina che lo invita a non mollare al presa con l’esercizio fisico-, no non sono passati cinque minuti… dai due minuti”. Quindi, si passa al tradimento.

Amici 23, Matthew compie gli anni/ Arriva una lettera a sorpresa, fan in visibilio!

Petit tradisce le aspettative di Marisol? Il sentiment

L’allievo di Rudy Zerbi, Petit, penserebbe ad un possibile ritorno al calcio più che a corteggiare Marisol, facendo luce sul trascorso avuto in passato come calciatore: “se dopo sto esercizio non mi chiama Roma, Napoli, Lazio, é una cosa ingiusta…”.

E non a caso, tra le reaction social al momento intimista di Amici 23, c’é chi ora grida al due di picche annunciato di Petit verso la pupilla di Alessandra Celentano, Marisol. Che la lovestory tra i due giovan talenti competitor sia finita sul nascere si direbbe un’ipotesi non azzardata per i più critici tra gli utenti online.

Amici 23, Dustin Taylor rischia: Todaro lo sfida ancora/ Celentano non teme il compito: le reazioni













© RIPRODUZIONE RISERVATA