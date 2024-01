Amici 23: Martina Giovannini é leader, ultimo Malia/ La gara e la classifica di canto!

Amici 23 di Maria De Filippi, Martina Giovannini é nuova leader: la classifica canto

S’infiamma la gara di canto ad Amici 23 di Maria De Filippi, con Martina Giovannini che soffia la leadership a Holden e Malia sprofonda in ultima posizione. Accade al rinnovato appuntamento domenicale di Amici 23, previsto sulle reti TV e streaming Mediaset il 28 gennaio 2024, occasione in cui si rinnova la gara di canto giudicata dai giudici esterni. Quest’ultimi, gli ospiti musicali ad Amici 23 Alex Britti, Elettra Lamborghini e Rocco Hunt, stilano la nuova classifica della gara domenicale di canto cover, che vede gli allievi cantanti promossi nella scuola classificarsi in un dato ordine di gradimento.

Martina Giovannini soffia la pole all’eterno First class di canto, Holden, con la cover sulle note di E’ vero che vuoi restare;

Holden é secondo classificato e canta Middle Ground. Elettra Lamborghini gli dice che è magnifico e non riesce a togliergli gli occhi di dosso;

Mida é terzo classificato e canta la cover sulle note di Sui muri degli Psicologi, ad Amici 23;

Fuori dalla Top 3, in quarta posizione habemus Petit che canta Perdono;

Quinta classificata é Kia, che canta Diamonds. Le dicono che è bravissima, anche se sembra suonare un po’ troppo come Rihanna.

Lil Jolie é sesta classificata e canta Destinazione Paradiso. Elettra le chiede se sia felice di cantare la sua cover perché non trova che sia così entusiasta e la allieva replica di sentirsi immersa nell’interpretazione e che è un periodo di intensi pensieri.

Fuori dalla Top 5 di Amici 23…

Sarah Toscano é settima classificata e canta The moral of the story;

Ottavo posto nella gara di canto cover, ad Amici 23, per Ayle, che canta Importante. Rudy Zerbi e la maestra del cantautore, Anna Pettinelli, discutono per lui, avendo pareri discordanti;

Nahaze é nona e penultima classificata. Alex Britti le dice che non la sente troppo convincente. Zerbi sottolinea di aver pensato la stessa cosa e ne attribuisce la colpa all’assegnazione della Pettinelli.

Ultimo posto per Malia che canta Brivido, quindi l’elemento più a rischio di un’eliminazione dietro l’angolo, prima del serale di Amici 23, nel circuito di canto.

Questo, mentre per la quota canto di Amici 23 il talento uscente Matthew rompe il silenzio sul ritiro…

