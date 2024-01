Amici 23: Martina Giovannini sorprende con la standing ovation!/ Web in tilt per la cover di Mariah Carey! 

Amici 23 di Maria De Filippi, Martina Giovannini sorprende nella gara di canto cover domenicale

Martina Giovannini é la voce d’Italia promessa, vista la standing ovation registrata alla rinnovata puntata della domenica del talent show di Amici 23. Il nuovo appuntamento del 21 gennaio 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, di Amici 23, vede Martina Giovannini schierare un pezzo cult nel repertorio di Mariah Carey.

Chiamata ad esibirsi per la nuova gara di canto cover, la voce soul di Amici 23 esegue Hero di Mariah Carey, finendo per impressionare i giudici esterni, in particolare Aiello e Paola Turci che riconoscono alla giovane di essersi superata rispetto alle prove dal vivo, in una notevole performance travolgente e all’insegna di un’importante estensione vocale.

“Con questa voce puoi fare di tutto e qui sei pure meglio!” sentenzia divertita Paola Turci, seguita poi da Aiello che ammette di essersi emozionato sin dal primo ascolto alla voce di Martina, a cominciare dalle prove: “qui in studio poi c’é il plus”. Ma non é tutto. Perché oltre alla giuria Martina Giovannini conquista anche l’occhio pubblico presente in studio con una clamorosa standing ovation in suo favore.

Tra le reaction ad Amici 23, la standing ovation e…

“E ride”, attenziona Maria De Filippi sulla reaction d’imbarazzo di Martina Giovannini, che inconsapevolmente, forse, così conquista l’occhio pubblico nel possibile preludio della promozione alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Che la cantante soul possa aggiudicarsi un posto in corsa al serale di Amici 23 non si direbbe, quindi, un’ipotesi azzardata, vista l’ovazione da stadio che lei consegue al termine della nuova performance di canto-cover. Nel frattempo, nel circuito danza Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni sono invece i papabili nuovi eliminati di Amici di Maria De Filippi, dal momento che risultano essere entrambi una insufficienza grave al compito assegnato dalla maestra Alessandra Celentano.











