Amici 23, Martina Giovannini: svelato il segreto delle origini brasiliane/ La rivelazione inaspettata

Amici 23 di Maria De Filippi, Martina Giovannini registra una confidenza intimista con le compagne di studio

Martina Giovannini é la new entry tra i talenti cantanti in corsa ad Amici 23 di Maria de Filippi, e al debutto TV nella celebre scuola delle arti canto e ballo registra una rivelazione importante sulle sue origini. Accade in occasione della nuova puntata al rinnovato daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, datato 5 dicembre 2023 in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Occasione in cui, tra una confidenza e l’altra nella casetta che accoglie i giovani talenti in corsa al talent show di Amici Martina Giovannini non nasconde le lacrime agli occhi, in una rivelazione sorprendente sulle sue origini divise a metà tra la cultura italiana e quella brasiliana. E di origini brasiliane, così come trapela dal daytime rivelatore, é la madre della giovane cantante, subentrata come sostituta nel talent show per aver vinto la sfida che la vedeva schierata contro la ormai uscente Stella Cardone, nel team capeggiato dalla maestra di canto e voce sulle onde radiofoniche RDS, Anna Pettinelli.

La sorpresa a Martina Giovannini é dalle emozioni al cardiopalmo

“Mia madre”…- fa sapere tra le lacrime l’italo-brasiliana Martina Giovannini, mentre stringe la sorpresa epistolare giunta inaspettatamente per lei da parte della donna che l’ha messa al mondo. La commozione nel sentimento d’amore inscindibile tra mamma e figlia é palpabile, quando Martina Giovannini legge le parole della mamma, in lingua brasiliana: “ti voglio bene….spacca tutto e mi raccomando…dio ti illumini tutti i giorni della tua vita”, é il messaggio tradotto in lingua italiana dalla esperta in Biotecnologie che sogna il futuro di una popstar made in Italy: “mamma si racconta tanto con me…appena l’ho vista in videochiamata é scoppiata subito a piangere…che bello”, confida alle coinquiline competitor la new entry nella competizione dei talenti ballerini e cantanti di Amici 23.

Martina condivide con le sue compagne pensieri e immagini molto importanti per lei 💛 #Amici23 pic.twitter.com/zkdfKGTlBI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 5, 2023

E quindi ben promettente si fa il percorso di Martina Giovannini, dal momento che oltre ad esprimersi in lingua italiana può quindi emergere musicalmente con la sua arte anche nella lingua ereditata dalla madre, legata alle origini in Brasile.

Nel frattempo, nel circuito canto Petit é messo in discussione nel compito voluto da Anna Pettinelli











