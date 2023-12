Amici 23, Petit rischia grosso: Anna Pettinelli lo sfida alla gara cover/ “Spero mi accontenterai…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Anna Pettinelli mette in discussione il talento di Petit

Petit rischia di rivelarsi tra i nuovi eliminati alla competizione di Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che Anna Pettinelli lo sfida ad un arduo compito di canto. Si tratta del compito a prova di cover, sulle note di Grande amore di Il volo, una sfida che era in origine stata assegnata a Mida, cantautore allievo di Lorella Cuccarini e che quest’ultimo ha categoricamente rifiutato.

E alla comunicazione della cover assegnata, non a caso, nel daytime di Amici 23 di Maria De Filippi datato 5 dicembre 2023, Anna Pettinelli chiama alla sua sfida l’allievo di Rudy Zerbi, Petit, invitandolo a mettersi alla prova alle prese con il suo arduo compito. Questo, in particolare confidando che il giovane sia capace di affrontare la sua assegnazione di canto.

Il messaggio di sfida ad Amici 23

“Ciao Petit, vengo da te con un compito rifiutato e per la buonissima prof.ssa Cuccarini e il pavido Mida… – si apprende tra le righe della dichiarazione di sfida, che mette in discussione il talento di Petit-, anche nel tuo caso verrà rispettato il range vocale e potrai abbassare la tonalità di al massimo una quinta”. La maestra Anna Pettinelli non si esprime in negativo sull’allievo del team rivale, dal momento che “ti ho sentito vincente e convincente” nelle varie prove ad oggi affrontate nel circuito canto ad Amici 23. Pertanto, quindi, la maestra e voce speaker sulle frequenze RDS si dichiara speranzosa che la sua sfida venga accettata dal cantante di “Che fai”: “Spero tu mi accontenterai…”.

Nella classifica di canto, relativamente agli streaming di ascolti in riproduzione per i primi singoli di Amici 23, su Spotify Italia, intanto, Petit é terzo classificato, alle spalle di Mida e Holden, rispettivamente primo e secondo classificato. Questo, mentre nel circuito ballo Simone Galluzzo si direbbe a rischio eliminazione…

La prof Pettinelli ha deciso di assegnare "Grande amore" a Petit, cosa pensate di questa decisione? #Amici23 pic.twitter.com/yUcwfs1vr7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 5, 2023













