Amici 23, Matthew compie gli anni/ Arriva una lettera a sorpresa, fan in visibilio!

Amici 23, Matthew compie gli anni nel mezzo del contest

É il First class nel circuito canto parallelo al ballo ad Amici 23 in corso e, intanto, Matthew é il festeggiato tra le mura della scuola più spiata d’Italia. Ma il motivo dei celebrativi non é solo ed essenzialmente legato al traguardo della promozione del giovane talento nella scuola sulle arti di Maria De Filippi. Matthew compie gli anni ad Amici 23 e la scuola in onda sulle reti Mediaset gli dedica un blocco speciale nel daytime pomeridiano in onda il 20 ottobre 2023, con tanto di riprese di ornamenti e festeggiamenti nella casetta che accoglie i talenti ballerini e cantanti concorrenti al talent show in corso.

“Compleanno un po’ strano qua dentro..” dichiara visibilmente sorpreso dei preparativi per la festa organizzata in suo onore ad Amici 23, Matthew, che scartando i regali trova un regalo dei familiari. Si tratta di una lettera intimista, dal messaggio commovente, che tra le immagini immortalate in un post pubblico sul profilo Instagram di Amici fa incetta di reaction commosse dei telespettatori attivi online.

I fan di Matthew sono al settimo cielo

“Ti auguriamo di essere coraggioso e di credere in te stesso sempre -si legge tra le righe di auguri di buon compleanno, in una lettera destinata dalla madre al cantante-…di realizzare tutto ciò che hai sognato.. sentiti libero e ad un passo dai tuoi sogni, goditi il tuo caos, il tuo disordine, i tuoi pensieri.. buon compleanno, ti amiamo tanto, i tuoi fan numero uno”. Per la famiglia del talento allievo di Rudy Zerbi ora Matthew gode un momento d’oro nella sua vita, in quanto può sfruttare la chance di poter “vivere di musica”: fare cioé della passione un lavoro per la vita.

E il momento celebrativo per il biondo, che si prepara al rilascio dell’inedito promosso all’upgrade di singolo “Fammi” -mentre tra i cantanti in corsa si direbbe in crisi Ezio – manda intanto i fan del giovane biondo in visibilio sul profilo Instagram di Amici di Maria De Filippi.

Che Matthew possa rivelarsi uno tra i primi concorrenti ammessi alla fase serale di Amici 23, quindi, non si direbbe un’ipotesi azzardata.

Le sorprese per Matthew non sono finite e neanche le emozioni 😍 #Amici23 pic.twitter.com/Jwznusnerw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 20, 2023













