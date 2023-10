Amici 23, Matthew e Mew la prima lovestory?/ “A me piaci tu…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Matthew e Mew vicini e intimi: la nuova coppia tv?

Il primo della classe canto ad Amici 23, Matthew si dichiara a Mew, e accade tra le pareti più intimiste nella scuola più spiata d’Italia. Mentre i due cantautori, tra i venti allievi in corsa nei circuiti ballo e canto di Amici 23, si palesano in atteggiamenti particolarmente complici tra loro, alla visione delle immagini del daytime di Amici 23 in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, esplode in un tripudio di interazioni social il joint fandom della papabile prima lovestory del talent show!

Sanremo 2024: ex Amici, tra Giovani e Big/ Luigi Strangis in coppia con Alex Wyse e LDA dice 'no': lo spoiler

Mew non disdegna le attenzioni di Matthew e…

“A me piaci tu” -dichiara in stato di imbarazzo Matthew, il primo a ricevere tra i candidati la promozione per il banco di canto di Amici 23, incalzato da Mew, la quale non disdegna la vicinanza intima del compagno di studio. Poi, Matthew rincara la dose, mentre si lascia immortalare dalle telecamere di Amici 23 mentre é tra le braccia di Mew e i due si coccolano, nella camera da letto della casetta che accoglie i talenti ballerini e cantanti del talent show: “guarda che stai rischiando…”, sussurra lui nell’orecchio di lei, preannunciando così una crush in corso, nel sospetto dell’occhio pubblico generale di una possibile prima lovestory di Amici 23 tra Matthew e Mew.

Angelina Mango, esce il nuovo singolo Che t'ho dico a fá? / La choreo di Giulia Stabile é un trend su TikTok

“Il profumo di Matthew é la mia droga”, é la risposta sibillina di Mew, intanto, a chi stenterebbe a credere che la cantante ricambi l’interesse maturato dal cantante ad una conoscenza intima tra i due.

E, intanto, sono virali via Instagram in un post della pagina di Amici, le immagini delle prime effusioni romantiche dei due cantanti in corsa ad Amici 23. Le reaction del web? Un tripudio di interazioni social: “le mie due crush insieme”, si legge tra i molteplici messaggi entusiasti dei telespettatori attivi tra gli utenti nel web, nei messaggi più aggreganti del momento.

LDA: "L'ascolto in solitudine, perché..."/ La verità mai svelata su Gigi D'Alessio

Nel frattempo, per la quota ex Amici Angelina Mango rilascia il nuovo singolo e…











© RIPRODUZIONE RISERVATA