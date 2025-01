Nuovo amore per Isobel Kinnear?

Isobel Kinnear, attuale ballerina professionista di Amici, è stata anche un’allieva della scuola di Maria De Filippi dove, oltre ad aver sfoggiato il suo indiscutibile talento, aveva trovato anche l’amore. Isobel, infatti, è stata fidanzata con il cantante Cricca. All’interno della scuola era nata un’evidente simpatia che è poi decollata quando è calato il sipario sul talent show. Cricca e Isobel hanno vissuto una storia durata circa un anno e, insieme, hanno fatto sognare i fan che li hanno seguiti sempre con molto trasporto. Purtroppo, però, i due si sono poi detti addio ed oggi, a distanza di tempo, sembra che la ballerina abbia ritrovato l’amore accanto ad un volto popolare.

Stando ad alcune segnalazioni dei fan, sempre molto attenti, come riporta anche Isa e Chia, Isobel potrebbe aver ritrovato l’amore accanto ad un ex tronista di Uomini e Donne. Ad insospettire i fan sarebbero alcune mosse social dei due che non sarebbero passate inosservate.

Chi è l’ex tronista di Uomini e Donne accostato a Isobel Kinnear

L’ex tronista di Uomini e Donne che avrebbe fatto breccia nel cuore di Isobel Kinnear è Federico Nicotera che ha partecipato al programma di Maria De Filippi per trovare l’amore. Il suo percorso si era concluso con la scelta di Carola Carpanelli e per mesi hanno vissuto una storia d’amore bellissima fino a giugno 2023 quando, a sorpresa, è arrivata la rottura. I due, poi, sono stati i protagonisti anche di un confronto a Uomini e Donne ma non sono mai tornati insieme.

Federico, oggi, è stato accostato al nome di Isobel perché pare che i due abbiano cominciato a seguirsi sui social. Inoltre, in una foto di coppia pubblicata dalla ballerina, i fan avrebbero riconosciuto proprio Federico. L’ex tronista di Uomini e Donne, dunque, sarà davvero il nuovo fidanzato di Isobel?