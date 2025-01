Ilan Muccino: il ritorno sui social dopo l’eliminazione da Amici

Ilan Muccino è l’ultimo allievo eliminato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. A decidere la sua eliminazione è stata Anna Pettinelli che aveva accolto in squadra il cantante dopo la scelta di Rudy Zerbi si sostituirlo con un altro cantante. Pur avendogli dato una seconda possibilità, Anna Pettinelli non ha visto alcun miglioramento in lui decidendo così di eliminarlo in vista di un serale a cui non tutti gli allievi, attualmente nella scuola, riusciranno ad accedere.

Oriella Dorella: “Le parole sul fisico di Alessia ad Amici? Non mi interessano le offese del web”/ “Il peso…”

“Non credo che due mesi cambino la situazione, inutile che continuiamo lo stillicidio. Quello che hai imparato nella scuola di Amici te lo porterai tutta la vita dietro, quello che penso di te rimane, ma non ho visto miglioramenti Ilan. Per me è meglio veramente che esci dalla scuola e trovi una tua strada”, le parole dell’insegnante che ha così decretato la fine dell’avventura di Ilan nella scuola più famosa d’Italia.

Amici 24/ Anticipazioni registrazione puntata 19 gennaio 2025: le sfide di Giorgia e Nicolò e nuove gare

Le prime parole di Ilan Muccino dopo l’eliminazione da Amici

Tornato alla sua vita, Ilan Muccino è tornato anche sui social. Sul proprio profilo Instagram ha così pubblicato un video in cui canta e suona scrivendo un messaggio ai fan. “Mi state dicendo in tanti che vi sta piacendo, il supporto che sto ricevendo è sopra quelle che erano le mie aspettative. Se vi siete mai sentiti appiccicati addosso un’etichetta che non vi rispecchia, e siete stanchi, questo brano è per voi. Trovate il coraggio di gridare chi siete, cosa NON siete, e soprattutto ribellatevi. Grazie raga”, ha scritto il cantante.

Nicolò Filippucci in crisi ad Amici 24: eliminato prima del serale?/ Ultimo in classifica anche per Pennino

“Tu sei per pochi, non smetterò mai dirlo. Sei così speciale, in un modo che non saprei spiegare”, “Fai vedere cosa si sono persi, sei speciale e hai una voce pazzesca”, “Per me sarai sempre il ragazzo dagli occhi e dal talento cristallino”, sono alcuni dei commenti dei fan.