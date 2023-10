Amici 23, Matthew: esce il primo inedito Fammi/ La risposta all’accusa

Amici 23, Matthew si prepara per il primo singolo “Fammi”

Mentre nel web é polemica sul suo conto per primo il traguardo, Matthew festeggia tra le mura di Amici 23 di Maria De Filippi. Relativamente al suo traguardo conseguito, della proposta ricevuta di produzione per l’upgrade a nuovo singolo dell’inedito Fammi, Matthew é al centro delle contestazioni online. Le stesse tacciano il cantautore dalla chioma biondo platino e allievo di Rudy Zerbi di essere beneficiato di una particolare raccomandazione, nella competizione tra i talenti ballerini e cantanti di Amici 23, dal momento che un videomessaggio di annuncio anticipa al cantautore concorrente che Giulio Nenna abbia intenzione di produrre l’inedito del giovane, Fammi.

Matthew vs haters

E la reaction di Matthew é del tutto entusiasta, in contrapposizione alle critiche social. In particolare all’ascolto della stesura finale della produzione dell’inedito a cura del producer di cantanti di successo come l’ex Amici Irama, Matthew festeggia in dolce compagnia con i rivali complici di Amici 23, Holy Francisco e Petit. Questo, senza contenere la gioia.

In barba agli haters, il papabile erede biondo di Gianluca Grignani ad Amici 23 esulta, celebra l’upgrade esclamando: “Bellissimo.. il mio primo inedito fatto bene bene”.

E, intanto, via social é un tripudio di interazioni degli internauti, perlopiù di consensi che giungono da parte dei fan del cantautore che con Fammi si prepara per un debutto al rilascio del primo singolo sulle piattaforme musicali, in particolare Spotify Italia.

Nel frattempo la classe di Amici 23 é a rischio per un provvedimento disciplinare voluto dalla produzione a seguito di un caso mediatico esploso tra le mura della scuola più spiata d’Italia.

Sul conto di Matthew, poi, serpeggia una contestazione piuttosto accesa di chi proprio non ritiene il giovane cantautore e musicista rocker meritevole del banco di Amici 23, nel web: “guido una crociata personale contro Matthew di amici, non sarò contenta fin quando non verrà eliminato, probabilmente in finale visto quanto è pompato”, si legge tra i commenti più aggreganti contro il concorrente.

