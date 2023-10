Amici 23, Matthew: il primo singolo prodotto é per raccomandazione?/ Il traguardo divide il web: la polemica

Amici 23, Matthew é promosso per la produzione di un singolo: il videomessaggio

Matthew é tra i talenti tacciati di una raccomandazione ad Amici 23 e, nel mezzo della polemica in corso, é menzionato l’inedito promosso all’upgrade di primo singolo. Il cantautore allievo di Rudy Zerbi nel circuito canto di Amici 23 é chiamato, inaspettatamente, alla visione di un videomessaggio in cui il producer Giulio Nenna gli anticipa la volontà di promuovere all’upgrade al rilascio di un singolo il suo inedito, presentato al cospetto dell’orecchio pubblico di Amici 23.

“Ci sto lavorando, il pezzo mi piace tantissimo.. facciamo una cosa gigante con tanta energia” fa sapere nel videomessaggio indirizzato a Matthew, nel daytime datato 12 ottobre, il producer di artisti di successo come Irama, Giulio Nenna. Il mittente poi aggiunge, al candidato ideale per la produzione di un singolo ad Amici 23: “Il pezzo è bello rock, mi piace tantissimo, mi sembra un ottimo inizio questo inedito”.

Tra le reazioni alla promozione, anche la polemica web

“Sono molto felice, apprezzo tantissimo” -replica entusiasta Matthew, che

rientra quindi nella casetta dei talenti di Amici 23 saltellando per la gioia provata alla notizia. Tuttavia, il cantautore dalla chioma biondo platino, oltre ai messaggi di stima dei fan in trepidante attesa di ascoltare il primo singolo, potrebbe scoprire la polemica in corso nel web che lo coinvolge in prima persona. Si tratta delle contestazioni web che vedono gli utenti gridare contro la scelta del producer ricaduta su Matthew per la produzione di un singolo. Commenti taccianti l’allievo di Rudy Zerbi di non essere meritevole dell’upgrade. Ma non solo. A detta delle contestazioni il giovane rocker sarebbe beneficiato di una particolare raccomandazione perché di bell’aspetto e per la lovestory avviata con Mew tra le mura della scuola, dove l’iconicità nella bellezza estetica del singolo e le effusioni amorose della storia d’amore di coppia garantirebbero la buona resa in termini di audience e ascolti TV a beneficio del programma e l’azienda di trasmissione, Mediaset.

“Stavo dormendo e mi sveglio con Matthew con un produttore regalato dall’alto senza nemmeno partecipare alle gare (con un inedito di mer*a) …MO CON QUESTA SHIP CRINGE DEL CAZ*O PER QUANTO DOVREMO SUBIRCELO???”, si legge tra i messaggi critici più aggreganti nel web, pervenuti su X.

