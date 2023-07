Amici 23: Mattia Zenzola nuovo insegnante di ballo, nel cast?/ Spunta il video spoiler sospetto

Mattia Zenzola torna al talent show che lo ha reso celebre, per Amici 23?

Mattia Zenzola é tra i papabili volti TV re-entry ad Amici di Maria De Filippi, per l’edizione Amici 23, in partenza a settembre 2023. Questo, in particolare nell’ipotesi di un upgrade per il ruolo di insegnante di ballo. Ebbene sì, a quanto pare Mattia Zenzola ha fatto rientro nello studio e nel backstage Mediaset dove ha vita il talent show di Maria De Filippi, dopo la vittoria conseguita alla puntata finale di Amici 22 di Maria De Filippi. E il ritorno al talent che lo ha reso celebre agli occhi del pubblico farebbe pensare al possibile nuovo ingaggio di Mattia Zenzola nel rinnovato cast di Amici, anche nell’ipotesi che vedrebbe il giovane chiamato a coprire il ruolo di insegnante di ballo per l’edizione di Amici 23, ormai all’orizzonte.

Mattia Zenzola ha tutte le carte in regola per il ruolo di protagonista nel cast della cattedra di Amici, dal momento che il giovane talento é ora un ballerino professionista nel corpo di ballo di Battiti live, il viaggio musicale dell’estate 2023. In alternativa o al contempo, inoltre, il ballerino latinista potrebbe coprire il ruolo di ballerino professionista nel cast di Amici 23, prendendo così parte anche al corpo di ballo del talent show di Maria De Filippi.

Un video spoiler insinua il dubbio

E a dare vita alle ipotesi formulate, rispetto al nuovo possibile ingaggio di Mattia Zenzola nel cast di Amici, é un video pubblicato online -tra le stories- dalla pagina Instagram del talent show, dove Mattia Zenzola apre i casting delle selezioni dei nuovi ballerini e cantanti concorrenti, previsto su Wittytv.it. Questo, in vista della nuova edizione di Amici, in partenza dopo le vacanze estive. “Qui é tutto pronto”, fa sapere il ballerino vincitore di Amici 22, mentre si lascia immortalare tra i corridoi della scuola più amata dagli italiani. Che Mattia Zenzola possa rivelarsi uno dei volti TV di Amici 23, quindi, non si direbbe un’ipotesi azzardata.

