Amici 23, Mew e Matthew avvistati insieme a Milano/ Foto e dettagli: Natale romantico per la coppia

Con le vacanze di Natale i programmi di Maria De Filippi sono ufficialmente in pausa. Uomini e Donne così come Amici 23 si fermano per fare ritorno direttamente a gennaio. La classe del talent di Canale 5 ha quindi avuto qualche giorno di vacanza prima di dover tornare in casetta e a lezione per prepararsi alle prossime sfide. Due dei protagonisti sono stati avvistati proprio mentre si godevano questi giorni ‘di libertà’ insieme.

Stiamo parlando di Mew e Matthew, allievi cantanti di Amici 23 che nella scuola di Canale 5 si sono anche innamorati. La coppia è stata avvistata a Milano, e a testimoniarlo ci sono degli scatti che stanno facendo il giro del web.

Mew e Matthew sempre più innamorati: vacanze natalizie insieme

Nelle foto, Matthew e Mew sono insieme in quella che sembra essere una gioielleria. Stando poi ai racconti degli utenti che li hanno visti insieme, i due cantanti erano “mano nella mano”, come una coppia molto innamorata. Sentimenti che d’altronde entrambi hanno ammesso in varie occasioni di provare per l’altro. Proprio Matthew in una toccante lettera per Mew ha scritto: “Sei l’unica persona che riuscirebbe a farmi accettare la sconfitta e se essere vulnerabile sarà l’unico modo per averi al mio fianco sarà pronto di essere fatto a pezzi. Non lasciar mai che la vita ti spezzi il cuore perché tu sei più di quello che vivo, più di queste parole. Ti amo per sempre”.

È chiaro dunque che la coppia ha trascorso insieme queste feste natalizie. Il pubblico di Amici 23 d’altronde li ritroverà anche sul palco del concerto del 31 dicembre 2023, condotto da Federica Panicucci, insieme a tutti gli altri allievi del talent.

Quando in giro per Milano trovi Mew e Matthew ✈️#amici23













