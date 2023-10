Amici 23, Mew e Matthew: esplode la passione di coppia/ “Cosa vuoi da me?”

Amici 23, Mew e Matthew sono un trend di lovestory: sboccia la nuova coppia

“Come nelle favole” canterebbe Vasco Rossi e la fairy-tale d’amore si consuma tra le mura di Amici 23, con protagonisti Matthew e Mew. Quest’ultimi sono i nomi d’arte dei concorrenti cantanti in corsa per il montepremi di Amici 23, rispettivamente pupillo di Rudy Zerbi e protetta di Lorella Cuccarini.

Così come emerge nel daytime di Amici 23 datato 10 ottobre 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, la passione é alle stelle nella casetta che accoglie i talenti ballerini e cantanti del talent show condotto da Maria De Filippi. I due cantanti si sbilanciano tra le effusioni amorose più disparate, mentre sono stesi su un letto messo a disposizione dalla produzione di Amici di Maria De Filippi, registrando un dialogo ad alto tasso di romanticismo. Immagini che finiscono per diventare un trend tra le tendenze in Italia sul social X (ex Twitter), all’hashtag #MeweMatthew.

É amore tra Mew e Matthew?

Nel mezzo del momento romantico i due cantanti si avvinghiano e lei incalza lui sul sentimento nutrito nei suoi riguardi, palesando di volersi tenere a debite distanze da un possibile amore occasionale sul nascere: “Indubbiamente tu a me piaci -esordisce Mew, a cui Matthew replica e il dialogo tra lei e lui prosegue fino al chiarimento d’amore- quindi la domanda…- lei replica- cosa vuoi? – e lui-. Secondo te?”. Mew é scettica che Matthew possa nutrire un interesse alla conoscenza della sua persona, oltre l’attrazione fisica, in prospettiva di un amore: “non lo so, non ti conosco Bro”. Matthew, a questo punto, chiarisce: “Eh …Valentina, tu mi piaci… posso dirlo… sei una persona molto interessante”. Insomma, la prima coppia di innamorati, per la gioia degli ascoltatori di Amici 23, é appena sbocciata. Quale destino attende la lovestory di Mew e Matthew, nel mezzo delle potenziali insidie tra lezioni e sfide di canto, della competizione tra ballerini e cantanti?

Mew e Matthew sono sempre più vicini… #Amici23 pic.twitter.com/l3EAxMuaTE — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 10, 2023





