Amici 23: Mew e Matthew presto sostituiti/ É bufera sulla candidatura per due banchi di canto!

Amici 23, Mew e Matthew sono sostituiti nel canto? L’anticipazione bomba!

Mentre si infittisce il caso Mew e Matthew, dichiarati ritirati ad Amici 23, si preannunciano le sostituzioni degli uscenti con due banchi messi in palio nel canto. Così come emerge nel daytime di Amici 23, in onda sulle reti TV e streaming il 15 gennaio 2024, nel giorno più triste dell’anno del Blue Monday.

Sanremo 2024, Cristiano Malgioglio: "La sogno all'Eurovision..."/ Vittoria annunciata per Angelina Mango?

Accade nel rinnovato appuntamento TV e streaming che segue alla puntata domenicale dove viene chiuso il caso Matthew e Mew, con la conduttrice Maria De Filippi che dichiara i cantautori usciti di scena per “motivi personali”. Ed é la competitor Sarah Toscano a dare voce, al resto della classe dei cantanti e ballerini in ascolto, delle due possibili new entries, ad Amici 23.

Amici 23, Sofia Cagnetti crolla in lacrime/ Alessandra Celentano la sfida nel cha cha cha!

“Due professori di canto hanno chiesto di aggiungere due banchi ad Amici 23”, attenziona Sarah Toscano, aprendo alla possibile sostituzione al talent show di Mew e Matthew. I due nuovi candidati al banco di studio del canto nella scuola di Maria De Filippi sono attenzionati dalle insegnanti di ruolo nella cattedrale dei professori di Amici, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Dunque, molto presto, se fosse confermata la proposta dei nuovi ingressi promossi nella scuola, Mew e Matthew si vedrebbero così sostituiti, in vista del via alla fase serale di Amici.

Chi sono i candidati new entries di Amici 23

“Il loro ingresso nella scuola dipende dai professori di canto e di ballo”, si rileva tra le righe del comunicato giunto ad Amici. Dunque sarà il risultato, più o meno concorde o discorde alla proposta delle new entries, delle votazioni da parte della cattedra dei professori di canto e ballo, a decretare il sí o il no alle papabili sostituzione di Matthew e Mew, ad Amici 23.

Amici 23: Simone Galluzzo eliminato e non ammesso al serale/ Le reazioni alla clamorosa anticipazione!

Ma chi sono i candidati new entries ad Amici? Si tratta della più nota Nahaze e Kia. E, intanto, gli utenti nel web non lesinano delle reaction a caldo alla luce del comunicato: “La prima assomiglia a Mew, non mi pare male. La seconda non mi piace per niente, poco moderna”, si rileva tra i commenti critici dell’occhio pubblico, poi ancora: “Che peccato aver perso Mew! Le sostituzioni non sembrano granché! Vedremo!”.

In casetta arriva una comunicazione da parte della produzione #Amici23 pic.twitter.com/S7LNU4gsbg — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 15, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA