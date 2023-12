Amici 23: Mew, Martina e Holden si sfidano alla super gara cover/ Il vincitore

Amici 23 di Maria De Filippi: Holden, Mew e Martina competitor della sfida nella sfida

Mew, Holden e Martina Giovannini si sfidano alla super gara cover prevista in attesa della gara domenicale di Amici 23. Con l’assegnazione della penalità di un meno uno nel computo del punteggio previsto alla gara cover nella puntata domenicale di Amici 23, la nuova sfida di canto é giudicata da Nicoló De Devitiis, che stila una classifica personale al termine delle performance del trio competitor.

Amici 23, la squadra Pettinelli é a rischio?/ É lite tra Holy Francisco, Ayle e Matthew: c'entra Martina

A sfidarsi per la super gara, come si rileva al nuovo daytime di Amici 23 in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, sono i tre talenti tra i cantanti in corsa scelti dai voti degli stessi competitor nel circuito canto del talent show: Mew, Holden e Martina Giovannini. Una super gara nella gara Cover che si preannuncia essere particolarmente infuocata.

Alberto Matano commenta Lorella Cuccarini a Sanremo/ Parole inaspettate: pace fatta tra i due?

Le anticipazioni della super gara canto cover

“Oggi tre di voi si sfidano in una gara e l’ultimo classificato avrà il meno un punto per se stesso e i componenti della sua squadra al termine della gara cover…le conseguenze per l’ultimo classificato definitivo nella classifica della gara domenicale si sapranno in puntata”, fa sapere del nuovo comunicato della produzione di Amici 23, Mida. Come tra le altre anticipazioni riprese nel pomeridiano, inoltre, si anticipa che nel caso in cui ultimo classificato definitivo, nella classifica della gara cover domenicale fosse Holy Francisco, quest’ultimo sarebbe subito eliminato, come su proposta della maestra di canto Anna Pettinelli.

Angelina Mango sfida la pioggia battente, per Fiorello/ Il video che manda il web in tilt

Intanto, mentre é inoltre atteso il risultato della sfida di Nicholas Borgogni si apprende la Top 3 del giudice al termine della sfida che dà il via alla super gara canto cover nel daytime: “Direi Holden primo, Mew seconda e meno uno a Martina”, é in sintesi il verdetto del giudice, che fa tornare allo status di First class il figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, Holden, nel circuito canto di Amici 23.











© RIPRODUZIONE RISERVATA