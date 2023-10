Amici 23, Mew si dichiara a Matthew: l’amore non é corrisposto?/ La confessione inaspettata

Mew e Matthew sono una coppia ufficiale ad Amici 23? Arriva la dichiarazione d’amore

Mew e Matthew sono ufficialmente la nuova lovestory tra i talenti competitor in corsa al talent show di Maria De Filippi, all’edizione di Amici 23. O almeno questo é quanto si rileva alla visione del daytime di Amici 23 datato 27 ottobre 2023 sulle reti TV e streaming, Mediaset. Con la cantautrice che si dichiara per prima tra i due protagonisti della nuova lovestory televisiva e stream: accade in una confidenza rilasciata in presenza dei compagni di studio, quando Mew non nasconde di nutrire un sentimento molto forte verso il compagno di studio del canto, molto simile a lei dal punto di vista cromatico e nella fisiognomica in generale.

Amici 23, Chiara Porchianello rischia l'eliminazione?/ Alessandra Celentano sfida "la Barbie": le reazioni

“Perché ti batte forte il cuore?” -incalza sul sentiment Matthew, Mew, nel mezzo di un momento di intimità mentre i due si stringono in un abbraccio, seduti sul divano. Poco dopo, Kumo tenta di suggellare la lovestory ad Amici 23, facendo da cupido tra i due cantautori: “É bello sentire questa sorta d’amore… da fuori si vede proprio… É bello”. Quindi, Mew si sbilancia tra i preannunciati piccioncini: “ma io sono molto innamorata di Matthew”. Che Matthew possa non corrispondere il sentimento di Mew?

Amici 23, chi é il vincitore all'audizione di ballo?/Il verdetto boccia Dustin, Nicholas ed Elia: le reazioni

Matthew replica al quesito

La domanda sorge spontanea. E la risposta é data, dopo una breve attesa: “e io no, secondo te? Pure io sono molto innamorato di Mew”, fa sapere il giovane cantautore biondo.

E, intanto, il sentiment social dell’occhio pubblico attivo online si divide tra le reaction più disparate, sulla preannunciata lovestory di Amici 23. Se da una parte vi sono le interazioni di consenso, tra like, commenti e condivisioni di piena approvazione alle immagini romantiche dal joint fandom della coppia. Dall’altra parte gli haters si scatenano nel sospetto che i due competitor nel circuito canto stiano inscenando i ruoli di innamorati un una strategia di marketing volta alla visibilità e al mero tornaconto economico, in primis nell’attività musicale avviata all’esordio TV di Amici 23. Questo, mentre nel circuito ballo Chiara Porchianello riceve una nuova dichiarazione di sfida…

Amici 2023, ed. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 29 ottobre: Giovanni é il nuovo allievo!

L'intesa tra Mew e Matthew sembra crescere di giorno in giorno… 💛 #Amici23 pic.twitter.com/jp5ZGURNKb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 27, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA