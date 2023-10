Amici 23, Mew trionfa alla gara cover: Pettinelli contesta giudice Giorgia/ Le reazioni alla classifica canto

Amici 23, Mew ha la meglio nella gara di canto cover

Mew é la first-class nel circuito competitor parallelo al ballo, alla rinnovata gara di canto giudicata da Giorgia ad Amici 23. La cantautrice Giorgia é ospite nel ruolo di giudice per la gara di canto cover, alla consuetudinaria puntata domenicale del talent show di Maria De Filippi all’edizione di Amici 23, in onda sulle reti Mediaset. Il nuovo appuntamento TV in chiaro su Canale 5 e streaming sul sito Mediaset infinity, stando alle annesse anticipazioni riprese online da Superguida TV e Amici news, vede Giorgia stilare una classifica personale dei competitor in corsa al circuito canto per la vittoria della gara delle cover.

Nell’ordine di gradimento della gara cover, stilato da Giorgia ad Amici 23, Mew é la prima classificata: canta You got the love e la giudice le inoltra parole di elogi, sostenendo che la concorrente abbia una bellissima voce e altrettanto bellissima si direbbe la presenza scenica della giovane sul palco. A seguire, in seconda posizione habemus Sarah, che canta Fiori rosa, fiori di pesco. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli non sono stati concordi con questo secondo posto in classifica. In particolare, in una contestazione inaspettata del verdetto della giudice cantante, l’insegnante di canto ritiene che l’allieva stia registrando una decrescita anziché una crescita nel talent show.

Terzo classificato é il figlio del marito Paolo Carta di Laura Pausini, Holden, che canta Bella d’estate. Il maestro di canto si dice entusiasta e Giorgia gli fa i sinceri complimenti.

Giorgia affonda Ezio e…

Fuori dalla Top 3, Petit quarto classificato, canta la cover di Le Donne di Fabri Fibra. Nella cover il nipote d’ arte di Nadia Rinaldi inscena il frame ricorrente di quando fa a Kumo le sue confidenze intime sulla ballerina compagna di studio, Marisol.

Stella é quinta classificata: canta Paint The Town Red di Doja Cat. Un’esibizione che piace a Giorgia e alla mentore a cui la giovane aveva contestato l’assegnazione della cover, Pettinelli. La maestra sottolinea di esserne contenta, dopo la settimana travagliata che il suo team ha vissuto per il rifiuto iniziale della giovane a lavorare sul compito.

Sesta posizione per Lil Jolie: canta L’Amore di Enzo Carella. Per Giorgia la giovane è un po’ trattenuta e deve tirare fuori le sue sfumature nei colori del canto. Angela ci rimane molto male.

Matthew é settimo: canta Notte d’estate. Per Giorgia il pupillo di Rudy Zerbi deve lavorare più sulla voce quando si mette in discussione con le note alte.

Samuspina é ottavo -penultimo: canta Kumite di Salmo. Per Lorella Cuccarini prende un 4. A Rudy Zerbi non piace. Per la mentore Anna Pettinelli invece lui è ampiamente sufficiente.

Nono e ultimo classificato é Ezio: canta Easy Like Sunday Morning. Anna Pettinelli dichiara che ultimamente non è per niente soddisfatta del suo allievo. Per Rudy e Giorgia il ragazzo ha un blocco artistico. Quindi la Pettinelli sceglie di sospendergli la maglia di titolare del banco di canto ad Amici 23.

