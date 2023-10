Amici 23, Mew vince la gara inediti: Holden rinuncia al primo singolo?/ La sentenza delle radio

Amici 23 di Maria De Filippi, Mew sbaraglia la concorrenza di canto

S’infiamma la competizione in corso ad Amici 23 di Maria De Filippi, con la cantante Mew che ha la meglio sulla restante concorrenza di canto, alla gara inediti. O almeno questo si rileva alle anticipazioni della nuova puntata domenicale di Amici 23, fornite online da Superguida TV e Amici news. Il nuovo appuntamento in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming sul sito online Mediaset infinity, il 29 ottobre 2023, vede le radio e i loro rispettivi rappresentanti esprimere dei giudizi sugli inediti candidati al titolo di singoli, per il riconoscimento della migliore canzone.

La classifica della gara inediti, ad Amici di Maria De Filippi

A sfidarsi al cospetto dei rappresentanti delle radio, per la gara inediti, sono i cantanti in corsa nel circuito parallelo di ballo ad Amici 23 di Maria De Filippi: Mew, Petit, Matthew, Lil Jolie e Holden, i giovani cantanti allievi nella scuola delle arti, che quindi presentano i loro pezzi pubblicamente in una performance canora .

E al termine della prova, le radio stilano una classifica di gradimento musicale. Ha quindi voce Radio Italia, secondo cui Mew vince la gara inediti vantando otto votazioni radiofoniche in suo favore. A seguire, alle spalle della prima classificata vi é la proposta musicale di Petit e Holden in un pari merito tra i due cantanti di 7 voti. Terzi classificati ad ex aequo sono invece i cantautori in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, Matthew e Lil Jolie con sei voti.

Dalla gara inediti di Amici 23 si rileva inoltre che Holden stia lavorando ancora con Katoo, quindi l’inedito in questo caso non è ancora pronto, in quanto in una fase embrionale e non è ancora stato prodotto come potenziale singolo. Che Holden rischi di rinunciare al rilascio del singolo al debutto di Amici 23?

Tutti gli inediti dei ragazzi di Amici 23 sono trasmessi on air su Radio Zeta, a partire da domenica.













