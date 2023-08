Amici 23, Mezkal: chi é il primo concorrente nel cast?/ Rientra ad Amici, dopo la bocciatura…

Amici 23 di Maria De Filippi, Jore e Mezkal sono in lizza per un banco di studio: esplode lo spoiler TV bomba!

Si avvicina il via alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 23, in partenza a settembre 2023 sulle reti Mediaset e nel cui cast potrebbe confermarsi Mezkal. Quest’ultimo é il nome di colui che si preannuncia essere il primo concorrente ufficiale tra i talenti cantanti e ballerini, in gioco al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ma le indiscrezioni inerenti al cast dei concorrenti dell’attesa edizione di Amici 23 non finiscono qui. Perché, inoltre, nel ruolo di studenti delle arti ballo e canto, insieme a Mezkal, avrebbe un margine di chance per la promozione anche Jore.

Entrambi i due giovani cantautori, Mezkal e Jore sono noti all’occhio pubblico di Canale 5 per aver preso parte al talent show di Maria De Filippi all’ultima edizione vinta da Mattia Zenzola, Amici 22.

Jore e Mezkal, ad un certo punto del percorso formativo e prima del via alla fase serale del talent show, uscivano di scena dalla TV. Entrambi guidati negli studi del canto dal talent scout Rudy Zerbi, il primo si ritirava dallo show per un problema familiare non reso noto e il secondo veniva eliminato dallo stesso insegnante, con una promessa condizione a beneficio dell’eliminato. Pertanto, i due ex Amici 22 potrebbero confermarsi come concorrenti di Amici 23, con il margine di probabilità più marcato per Mezkal. A Jore, vista l’impossibilità a proseguire Amici 22, la produzione del talent potrebbe riservare la possibilità di accedere ai casting in corso per un nuovo banco con il beneplacito di Rudy Zerbi, una possibilità che quest’ultimo ha invece, anzitempo, promesso a Mezkal al momento dell’eliminazione. Il talentscout sceglieva di eliminare il giovane per effetto dell’ingresso tardivo ad Amici 22, ammettendo che Mekcal non fosse abbastanza preparato al confronto con altri elementi del team di appartenenza per poter sostenere la fase serale.

Jore e Mezkal avvistati ai casting di Amici 23

Ma non é tutto. Ad avvalorare l’ipotesi di una possibile doppia re-entry ad Amici é, ora, una voce diramata da utenti attivi in rete, sui social, circa l’avvistamento di Jore e Mezkal ai casting aperti per un banco all’atteso show di Amici 23. Con ogni probabilità, salvo cambiamenti repentini nei palinsesti TV e streaming Mediaset, Amici 23 andrà in onda TV su Canale 5 e in streaming online con la prima puntata domenicale il 17 settembre 2023 e a partire dal 18 settembre 2023 con l’appuntamento del daytime quotidiano. E nel frattempo, per la quota ex Amici 21, LDA inoltre sembra imporsi come un papabile concorrente tra i Big di Sanremo 2023…

