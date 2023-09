Amici 23: Mezkal é il primo allievo, per errore di Rudy Zerbi? / Le anticipazioni TV della 1a puntata

Amici 23 di Maria De Filippi, Mezkal rientra nella scuola? Lo spoiler TV e Streaming

Mezkal é il primo concorrente tra gli allievi nel cast alla campanella di inizio di Amici 23 di Maria De Filippi. E questa é solo una tra le anticipazioni TV e streaming bomba, a prima firma Il sussidiario.net della sottoscritta penna Serena Granato. La prima puntata di Amici 23, la nuova stagione del talent show di Maria De Filippi in partenza il 24 settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity con le registrazioni attese per il 20 settembre 2023 negli studi Elios, vede due ex tra gli ex allievi quotati come candidati al banco di studio nella scuola di ballo e canto, ad Amici 23. Si tratta degli ex allievi Mezkal e Jore, entrambi cantautori; il primo veniva eliminato per errore di sopravvalutazione del maestro e il secondo usciva al ritiro per motivi personali.

Anna Pettinelli torna ad Amici/ "Maria De Filippi me lo ha chiesto rendendo tutto semplice, sapeva che..."

Entrambi i due giovani sono papabili candidati ai casting per un banco ad Amici 23, dal momento che a Mezkal Zerbi ha promesso una seconda chance e il talent potrebbe concedere un’altra possibilità a Jore di accedere ad Amici, qualora i problemi legati al ritiro fossero rientrati.

Nel caso Mezkal Rudy Zerbi ha promesso la possibilità di potersi riproporre al talent show, alle selezioni degli allievi di Amici 23, dal momento che non sarebbe stato in grado di superare le sfide del serale ad Amici 22 dato che l’ingresso avveniva poco prima del via alla stessa r per errore di sopravvalutazione del talentscout. E tra le anticipazioni in vista della prima puntata di Amici 23, si fa spazio anche il nome di Giovanni Antonacci, l’incrocio nell’albero genealogico di Biagio Antonacci e Gianni Morandi. Per il titolo di papabile erede al titolo di “figlio d’arte” ad Amici 23, di LDA (Amici 21) e Angelina Mango (Amici 22), Giovanni Antonacci é un giovane talento figlio del cantautore pop Biagio Antonacci e dell’attrice Marianna Morandi, che é a sua volta figlia di Gianni Morandi e il papà d’arte-cantautore di Iris è separato da lei.

Uomini e donne, Nicole Santinelli dimentica Carlo Alberto Mancini?/ L'avvistamento con un uomo misterioso

Mezkal riceve la maglia di Amici e Rudy pensa a una sostituzione! #Amici22 pic.twitter.com/shED77LfvP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 12, 2023

Mezkal e Giovanni Antonacci tra i papabili allievi di Amici 23 e…

Giovanni potrebbe essersi proposto ai casting per diventare un allievo di Amici 23: ha un fratello di nome Paolo e ha riallacciato i rapporti con il padre biologico, Biagio Antonacci, solo da adolescente. Una storia che insieme ai tratti somatici e alle peculiarità nell’aspetto fisico fanno di Giovanni Antonacci un volto molto simile a quello di LDA, fenomeno pop debuttato ad Amici 21 come il figlio d’arte del cantautore Gigi D’Alessio e la ex moglie storica Carmela Barbato.

Maria De Filippi moglie Maurizio Costanzo/ La figlia "Non conosceva la parola 'vacanza' prima di incontrarla"

Tra le altre anticipazioni all’atteso via di Amici 23, negli studi Elios alla campanella di inizio dell’anno scolastico nella scuola di Amici di Maria De Filippi attesi sono anche Mattia Zenzola e Angelina Mango, vincitore ballerino latinista e seconda classificata cantautrice alla finale di Amici 22. In una presentazione dal discorso motivazionale, volto a esortare i talenti a non arrendersi alle prime difficoltà nelle esperienze di ricerca all’inseguimento di un sogno, Mattia consegna la coppa in attesa del futuro vincitore di Amici 23 e Angelina Mango riceve in studio la certificazione di doppio disco di platino per il singolo estivo Ci pensiamo domani. Nel ruolo degli ex Amici 22, di presidenti di seggio dei casting e testimoni scrutina tori dei risultati alle selezioni dei candidati aspiranti allievi al banco di ballo e canto ad Amici, si rilevano altri special guest. Per la quota ospiti vip, quindi, l’attore turco Can Yaman, la conduttrice Alessia Marcuzzi e l’attore comico Leonardo Pieraccioni. Per lo stesso ruolo, tra ospiti special guest anche LDA potrebbe presenziare in studio sulla scia della polemica web della mancata ospitata al talent show post-Amici 21, reduce dal traguardo dello sbarco su Netflix.

Questo é solo uno stralcio delle anticipazioni, da prendersi con le pinze, in attesa delle riprese del via al nuovo anno scolastico targato Amici 23. Tra i professori alla cattedra, Anna Pettinelli rientra al posto di Arisa, confermati per il canto gli insegnanti Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Per la quota insegnanti di ballo restano di ruolo Emanuel Lo e Alessandra Celentano insieme a Raimondo Todaro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA