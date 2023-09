Amici 23, Mezkal grande assente alla 1a puntata: Rudy Zerbi non mantiene la promessa?/ Esplode il caso!

Amici 23, Mezkal é il grande assente alla prima puntata

Mezkal é la grande assenza alla prima puntata di Amici 23, il rinnovato talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, tanto da diventare il caso mediatico del momento. Al giovane cantautore dai capelli nero corvino, l’insegnante di canto alla scorsa edizione di Amici 22, Rudy Zerbi, comunicava di punto in bianco la scelta della eliminazione immediata, ammettendo l’errore di sopravvalutazione commesso alla promozione del talento, dal momento che l’allievo si palesava acerbo e quindi non pronto per la fase serale dello show. Questo accadeva in una puntata al pre-serale, con la promessa di una seconda chance conferita a Mezkal, quella di riproporsi alle selezioni per un banco di studio nella scuola delle arti canto e ballo, per l’edizione di Amici 23. Una promessa che, alla presa visione della prima puntata domenicale, quella dell’incipit della formazione della classe di allievi ballerini e cantanti del 24 settembre 2023, non é stata mantenuta, da parte del riconfermato talentscout nel cast del talent show

“Voglio chiederti un favore Maria -dichiarava Rudy Zerbi alla conduttrice Maria De Filippi, al momento dell’eliminazione di Mezkal e con la promessa di una re-entry in corsa per il giovane come candidato ad un banco ad ad Amici 23-, se, per dargli il tempo di maturare il talento che ha, potessimo fargli ripetere i casting l’anno prossimo”. Ne seguiva la risposta affermativa della regina di ascolti TV Maria De Filippi. Eppure, almeno alla luce della prima puntata di Amici 23, Mezkal risulta la grande assenza dal talent show, inaspettata per molti telespettatori, che non a caso segnalano il caso nel web. Un tripudio di interazioni social che gridano contro il talent show in onda sulle reti Mediaset, alla “promessa non mantenuta”!

Mezkal torna ad Amici 23?

Intanto, Mezkal rompe il silenzio mediatico sul caso che lo vede protagonista. A quanto pare, il giovane si vendicherebbe della promessa non mantenuta con l’annuncio in un post condiviso su Instagram, di un nuovo singolo in uscita il 29 settembre 2023, su tutte le piattaforme musicali. Si tratta del brano romantici dal titolo Io, te e il resto, che complice il caso mediatico della grande assenza ad Amici 23, in una previsione a prima firma della sottoscritta su Il sussidiario.net, potrebbe segnare un successo di stream su Spotify Italy.

E, intanto, in un plot-twist inaspettato Mezkal potrebbe riapparire al talent show nel prosieguo della formazione della classe nel daytime settimanale di Amici 23....

