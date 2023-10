Amici 23: Mida a rischio e Giovanni diventa allievo di Todaro/ La sfida

Amici 23, Mida si salva e Giovanni sorprende

Mida é a rischio eliminazione e Giovanni é il nuovo allievo nel circuito ballo, di Raimondo Todaro, ad Amici 23 di Maria De Filippi. É quanto si rileva alle anticipazioni TV e streaming della nuova puntata di Amici 23, datata 29 ottobre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Secondo le anticipazioni riprese online da Amici news e Superguida TV Mida, chiamato alla sfida di canto a cui prende parte volontariamente, riesce a sbaragliare la concorrenza.

Mida disputa la sua sfida contro MonnaElisa e vince. Entrambi i due competitor cantano un inedito a testa. Mida si esibisce sulle note di Rosso Fuoco, un inedito singolare e diverso da quello che conosciamo che è intitolato Vita terremoto. Lei, la sfidante, si esibisce sulle note di Primavera. Secondo il giudice esterno, il brano di Mida é vincente ed é catchy, quindi. Quello della sfidante invece si fonda solamente su un buon coro nel refrain, il cosiddetto ritornello.

Giovanni é la new entry nel ballo!

Ma non é tutto, per ciò che concerne gli esami di sbarramento ad Amici 23. La sfida dell’altro competitor nel circuito canto, Holy Francisco, viene registrata a porte chiuse e probabilmente é previsto alla messa in onda nella settimana successiva e non di domenica. Forse nel daytime pomeridiano del talent show.

E non finiscono qui le novità di Amici 23. Senza dover superare una sfida, Giovanni ha accesso nella scuola, come neo allievo di Raimondo Todaro ad Amici 23. Chiamato ad esibirsi, in quanto attenzionato come un talento dal maestro di ballo ai casting di Amici, Giovanni sfodera il suo potenziale al cospetto della cattedra dei professori di ruolo, tra cui Todaro che vuole fortemente il giovane nel suo team. Giovanni balla Despechà con la ballerina professionista Francesca Tocca. A votare per il suo ingresso sono gli insegnanti Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Contrari con il “no” all’ingresso palese, sono solo Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Emanuel vota sì per rendere un favore al collega insegnante di ballo, Todaro, ma non vorrebbe far entrare il ragazzo. Ma alla fine Giovanni ha accesso come titolare del banco di studio del ballo, ad Amici 23.

