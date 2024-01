Amici 23, Mida e Gaia Di Martino si lasciano?/ Esplode il triangolo con Holden: “Non sono una paracu*a!”

Amici 23, s’infiamma il caso Holden: esplode il triangolo nella casetta dei talenti

L’accusa choc che Mida muove contro Holden, nel mezzo della competizione tra i talenti di Amici 23, vedrebbe il primo nel mezzo di un triangolo con il secondo, insieme a Gaia Di Martino. É ormai risaputo, ai più tra i telespettatori di Amici 23, che Mida e Gaia Di Martino siano protagonisti di un amore sbocciato tra le mura della casetta che accoglie i talenti ballerini e cantanti scoperti da Maria De Filippi. Ma ecco che il j’accuse che Mida lancia a Holden, attenzionandolo come il principale responsabile del caso sudiciume di Amici 23, potrebbe costare caro al cantautore di Mi odierai, vista la crisi d’amore che si rileva tra lui e Gaia Di Martino, proprio per via di Holden.

Amici 23, Simone Galluzzo: "Il problema é la classe, una situazione di m*rda!"/ S'infiamma il caso Holden

La ballerina non ci sta a far passare il messaggio lanciato dal suo amato Mida, che il pupillo di Rudy Zerbi sia il solo responsabile dietro il pessimo stato di cattiva igiene e di disordine generale in cui versa la casetta dei talenti di Amici 23. Tanto che il sostegno della ballerina palesato in un dialogo con il talento scoperto da Rudy Zerbi non sarebbe tollerato da Mida. Come emerge in un duro confronto tra i piccioncini, che potrebbe preludere ad una rottura annunciata tra Mida e Gaia Di Martino, nel “triangolo” esploso nel discusso caso Holden.

Amici 23: la classe di allievi é divisa a metà, tra Holden e Mida/ Nicholas, Gaia e Martina si schierano

Il confronto tra i piccioncini di Amici 23, Gaia Di Martino e…

“Io sono tutto tranne che paracu*a” -reagisce stizzita Gaia Di Martino, in replica all’accusa sul nascere dell’amato Mida, e il riferimento é al supporto che la ballerina mostra verso l’allievo di Rudy Zerbi, al centro del caso che divide i fan di Amici 23 in un tripudio di interazioni sui social. Per la ballerina é importante salvare i rapporti nati al talent show con le persone a lei più affini, come Holden, al di là dell’amore, così come lei stessa fa sapere al diretto interessato, Mida. “Per me Holden deve sapere che lui non é l’unico responsabile”, rimarca Gaia a difesa di Holden, nel rinnovato daytime di Amici 23 in onda il 22 gennaio 2024 sulle reti Mediaset.

Amici 23, Holden nei guai: Mida gli lancia un'accusa durissima/ Convocata la classe di allievi: il nuovo caso

E Mida minaccerebbe una crisi d’amore con lei, dicendosi discorde rispetto alla visione di chi difende Holden dall’accusa: “Io non sono così”. Insomma, per Mida é importante che Holden paghi per la colpa di cui sarebbe responsabile, con un provvedimento disciplinare. Una posizione che divide, intanto, l’occhio pubblico così come la classe di allievi di Amici 23, tra chi si schiera a difesa dell’allievo di Rudy Zerbi e chi invece supporta l’accusa di Mida.

Gaia dopo essersi chiarita con Holden si confronta con Mida in casetta #Amici23 pic.twitter.com/kL1vntXOQ7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 23, 2024













