Amici 23, Mida escluso dalla finale ideale dei compagni/ La sua reazione e il gesto di Maria De Filippi

Amici 23, i ragazzi pensano alla loro ‘finale ideale’ ma escludono sia Mida che Sarah

Con poche puntate che restano alla fine del serale di Amici 23, inevitabilmente si inizia a pensare alla finale dentro e fuori la casetta di Cinecittà. In gara sono rimasti otto – Petit, Marisol, Holden, Dustin, Martina, Mida, Sofia e Sarah – e ognuno di questi giovani artisti mira ad ottenere un posto in finale. Nel corso del daytime del 23 aprile, Maria De Filippi, chiacchierando con i ragazzi, ha allora chiesto loro chi vorrebbero nella loro ‘finale ideale‘.

Ognuno ha potuto quindi fare quattro nomi oltre al proprio, e ciò che ne è derivato è stato sorprendente per un allievo in particolare: Mida. Il cantante del team di Lorella Cuccarini non è stato mai nominato, neppure dai propri compagni di squadra.

Mida escluso dalla finale dei suoi compagni di Amici 23: la reazione

Il primo a dare il suo gruppo di finalisti ideale è stato Dustin che ha fatto i nomi di Sofia, Marisol, Holden e Petit; dunque tutta la sua squadra, più l’altra ballerina rimasta in gara. Marisol ha fatto lo stesso, confermando Sofia come ‘esterna’ alla sua squadra che vorrebbe nella sua finale. Martina ha fatto i nomi di Holden e Petit, spiegando poi che avrebbe voluto anche tutti e tre i ballerini rimasti. Sofia in finale vorrebbe: Martina, Petit, Dustin e Marisol. Infine Sarah ha fatto i nomi Sofia, Martina, Marisol e Petit. (Assente Holden)

Mida (come d’altronde Sarah) non è stato citato da nessuno dei suoi compagni di Amici 23, cosa che gli ha provocato un’evidente delusione. Successivamente è stato lui stesso a dare i nomi della sua finale ideale, spronato da Maria De Filippi che ha cercato di smorzare la sua delusione con un sorriso e senza sottolineare il fatto che nessuno l’avesse scelto. Mida, per la sua finale, vorrebbe Holden, Petit, Dustin e Marisol.











