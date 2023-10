Amici 23: Mida perde ascoltatori e Holden batte la concorrenza / La classifica Spotify

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida diventa un caso curioso su Spotify Italy

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 23, é appena cominciata, e intanto tra i dati Spotify Italia Mida diventa il curioso caso con una perdita notevole di ascoltatori. Mida, tra i dati che si registrano della classe canto in corsa al talent show, gia noto all’occhio pubblico per la partecipazione a Sanremo Giovani 2022 con Maldité, al debutto TV ad Amici 23 anziché registrare un incremento mette a segno un decremento nel volume degli ascoltatori. Così come si rileva tra le quattro classifiche che si delineano degli artisti in corsa al talent show di Maria De Filippi.

Con le curiosità alla mano relative ai numeri che si registrano nel web di Amici 23, é possibile stilare una classifica Spotify sull’aumento degli ascoltatori mensili, una classifica degli ascoltatori mensili generale e allo stato dell’arte, una classifica sul volume di follower su Instagram generale e una classifica sul aumento dei follower su Instagram. Nelle prime due non figurano, però, i cantanti Matthew e Stella, in quanto sono gli unici artisti della classe canto in corsa ad Amici 23 a non essere debuttati su Spotify Italia, dal momento che non hanno rilasciato alcun inedito né album.

Le quattro classifiche di canto, targate Amici 23

Stando ai dati aggiornati il 30 settembre 2023, ossia il giorno prima della seconda puntata di Amici 23, come segnala All music Italia, quindi, la prima classifica vede svettare nell’aumento degli ascoltatori mensili Spacehippiez e Mida in ultima posizione con una decrescita nel volume di ascoltatori.

SPOTIFY aumento ascoltatori mensili

Spacehippiez +40.446

Holden +30.887

Holy Francisco +15.634

Mew +6.196

Sarah Toscano +1.412

Lil Jolie +1.378

Ezio +828

Petit +676

Mida -1.359

Per ciò che concerne la seconda classifica, quella generale degli ascoltatori mensili su Spotify Italia, il figlio d’arte Holden di Paolo Carta, il marito di Laura Pausini, é in vetta e Ezio é ultimo classificato:

SPOTIFY classifica ascoltatori mensili

Holden 344.985

Mida 231.243

Spacehippiez 41.099

Holy Francisco 23.808

Lil Jolie 14.206

Mew 6.311

Sarah Toscano 1.468

Ezio 855

Relativamente alla classifica di Amici 23 che si configura sull’aumento dei follower sul re dei social, Instagram, si rileva Mew prima classificata e Ezio ultimo:

INSTAGRAM Follower guadagnati

Mew +18.947

Matthew +16.636

Holden +15.400

Holy Francisco +11.880

Mida +11.600

Sarah +9.525

Lil Jolie +7.700

Stella +6.085

Petit +6.006

Spacehippiez +5.328

Ezio +3.544

Nella classifica generale stilata sul volume dei follower su Instagram é sempre il figlio d’arte Holden a sbaragliare la concorrenza e Spacehippiez é ultimo:

INSTAGRAM classifica Follower

Holden 61.400

Mida 48.800

Lil Jolie 29.800

Matthew 20.800

Mew 20.600

Holy Francisco 20.600

Sarah 12.000

Ezio 8.298

Petit 8.042

Stella 7.985

Spacehippiez 6.981

Intanto , nel circuito danza Dustin Taylor potrebbe rivelarsi un ritiro annunciato di Amici 23…











