Amici 23: Nicholas Borgogni bocciato, prima del via al serale?/ Il confronto con il maestro, Raimondo Todaro

Amici 23 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni si confronta con Raimondo Todaro: l’allievo non é ammesso al serale?

Mentre sale l’attesa generale per il via al serale di Amici 23 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni chiede e ottiene il confronto con il maestro Raimondo Todaro.

Nel rinnovato appuntamento del daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 29 febbraio 2024, Raimondo Todaro si confronta con l’allievo, relativamente alla scelta di procrastinare la selezione dei concorrenti ballerini. Per Raimondo, così come sostenuto dal maestro di ballo in una convocazione al talent show tra insegnanti e allievi, Nicholas Borgogni non sarebbe tra i primi candidati alla precedenza per il conseguimento della maglia di accesso al serale. Da qui, quindi, nasce il sentiment di frustrazione di Nicholas Borgogni, che si sente tradito nel profondo da parte del maestro di ballo, Raimondo Todaro.

“Penso che a questo punto sia fondamentale l’appoggio dell’insegnante… facevo tutti i compiti assegnati senza mai dire nulla e sentirmi dire che mi si darà un posto al serale solo se avanza la maglia e che non me la meriti davvero mi ha fatto male più di ogni altra parola -attenziona Nicholas al maestro, al confronto richiesto e ottenuto con Raimondo Todaro, che d’altro canto prontamente replica-, ma io non ho detto esattamente questo… dipende dal numero di posti”.

Interviene la produzione di Amici 23, sul confronto tra l’allievo e il maestro in vista del serale

“Pensi che io non sono convinto di te? -prosegue poi al confronto con il pupillo ballerino, Raimondo Todaro, in un disperato tentativo volto a rincuorare il giovane talento finito in balia della paura di non essere all’altezza di un posto al serale di Amici 23, almeno non agli occhi del mentore.

E nel mezzo dell’accesso confronto, mentre s’infiamma la competizione tra i talenti ballerini e cantanti di Amici 23, interviene la produzione del talent show di Maria De Filippi. La stessa invita Raimondo Todaro a fare una scelta artistica tra i suoi allievi nel circuito ballo, indipendentemente dalla competizione tra i suoi elementi e quelli scoperti dai maestri di ballo competitor: “Come sempre, da regolamento proprio c’é scritto che il professore ha la responsabilità sul percorso dei ragazzi e tu devi garantire quello che per te é giusto e la tua migliore squadra, non sei in un concorso pubblico”.

