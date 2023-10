Amici 23, Nicholas Borgogni bordata ad Alessandra Celentano/ “Altre ballerine non la pensano come te”

Nicholas Borgogni contro Celentano: “Ho modificato la coreografia, è una presa in giro”

Nicholas Borgogni è stato protagonista di un duro scontro con Alessandra Celentano ad Amici. L’insegnate di danza, infatti, ha spesso dichiarato che l’allievo non abbia il fisico giusto per un ballerino. Durante il pomeridiano andato in onda ieri, come riporta Biccy, Borgogni ha eseguito la coreografia imposta dall’insegnate ma ha cambiato alcuni passi perchè si è sentito ‘preso in giro’.

Riguardo l’elenco dei difetti che mi ha detto ho chiesto al fisioterapista se il mio trapezio è davvero più sviluppato e mi ha detto no. […] Ho modificato la coreografia nella parte iniziale perché secondo me era un po’ una presa in giro“, ha dichiarato il ballerino. “Non ti ho fatto una lastra, qua si parla di danza: tu non hai un fisico da ballerino. Non metto in dubbio che tu possa migliorare, ma non hai un fisico da danzatore. Per me questa coreografia è da due, i fatti certificheranno le cose” ha aggiunto Celentano.

Nicholas Borgogni e il duro commento alla Celentano: ecco cosa è successo

La discussione tra Borgogni e l’insegnante di classico, come riporta Biccy, è continuata per un po’: “Fai bene gli esercizi da palestra ma il resto non lo sai fare. Sembrava una roba amatoriale”, ha continuato Alessandra Celentano.

E ancora: “Hai aggiunto due flessioni e quattro robe per terra? Mi dai ancora più ragione. E sinceramente li ho visti fare molto meglio pure da qualcuno che abbiamo già avuto qua. “ Irritato dalle continue considerazioni della prof. di danza, l’allievo di Todaro commenta piccato: “Menomale mi hanno visto prima altre ballerine che hanno studiato e che la pensano diversamente da te, per fortuna non siamo tutti uguali”.

