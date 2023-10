Amici 23, Nicholas Borgogni contro Celentano: “È provocatoria”/ Si infiamma lo scontro: c’entra Todaro!

Amici 23, Nicholas Borgogni é chiamato alla sfida di Alessandra Celentano

Nicholas Borgogni é messo in discussione da Alessandra Celentano ad Amici 23, dove il giovane allievo di Raimondo Todaro potrebbe non a caso rischiare di rivelarsi eliminato. Nel mezzo della gara sulle arti canto e ballo che vede il giovane allievo in corsa tra i venti allievi concorrenti ballerini e cantanti, Nicholas Borgogni riceve l’assegnazione di un compito, la nuova sfida della maestra di ballo avversa Alessandra Celentano.

É il momento dell’assegnazione di una choreo di danza per il ballerino modern, chiamato ad esibirsi alla nuova puntata domenicale ‘come ripreso nel daytime di Amici 23 datato 4 ottobre 2023. E in replica, non manca la frecciatina di Nicholas Borgogni, lanciata contro la mittente della sfida: ” Mi aspettavo di tutto tranne questo…-fa sapere l’allievo in confidenza con il maestro Raimondo Todaro- pensavo di essere in comfort-zone- e anche per l’esperto la prova si direbbe una provocazione sferrata dalla rivale all’allievo-, hai il fisico migliore nella scuola… Sono cose che vanno studiate…”.

La choreo é una prova volta a mettere in risalto il “fisico da non ballerino” di Nicholas, che per la parte del corpo bassa -a detta della maestra – sarebbe en dedans, mentre nella danza l’en dehors é il must have, requisito che si acquisisce con anni di studio della tecnica.

A detta di Raimondo Todaro l’allievo Nicholas Borgogni merita il banco di studio della danza, anche perché avrebbe le linee fisiche per diventare un étoile, a dispetto del pensiero critico maturato dalla maestra di danza classica. Tuttavia, il maestro esorta l’allievo a non farsi condizionare negativamente dagli accadimenti negativi e avversi: “non vorrei che la posizione in classifica e le sue critiche ti facessero andare fuori strada… io ho mandato via gente dopo una settimana ed erano allievi miei… può succedere che cambi idea e se c’é da cambiare cambio… se continui a migliorare io sono contento, punto”.

La frecciatina di Nicholas Borgogni

Insomma, almeno per il momento quindi il banco di studio di Nicholas Borgogni non é in discussione, complice lo zampino di Todaro. Ma Nicholas Borgogni infiamma lo stato di guerra che lo vede coinvolto insieme alla maestra avversa, Alessandra Celentano e che potrebbe vederlo indebolirsi fino a scoprirsi eliminato ad Amici 23: “Preferivo qualcosa di più danzato, almeno apprendevo qualcosa in più da tutto- é il siluro alla maestra, tacciata dall’allievo di un compito carente di difficoltà nella tecnica del ballo- la choreo una provocazione, divertente con vena ironica… preferivo qualcosa di danzato da risultare magari un disastro nelle cose tecniche.. ma almeno così apprendevo qualcosa in più. Magari”.

