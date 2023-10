Amici 23, Nicholas Borgogni in crisi: “Sono umano anch’io…”/ L’accusa velata ad Alessandra Celentano

Amici 23, Nicholas Borgogni riceve la nuova dichiarazione di sfida di Alessandra Celentano

Nicholas Borgogni si preannuncia tra i candidati al titolo di eliminati di Amici 23 di Maria De Filippi, con lo zampino di Alessandra Celentano. O almeno questa é l’ipotesi che si solleva spontanea per l’occhio pubblico dal momento che Nicholas Borgogni é ancora una volta messa in discussione dalla maestra di ballo avversa, Alessandra Celentano. La temuta insegnante, così come emerge al daytime di Amici 23 in onda sulle reti Mediaset il 19 ottobre 2023, sfida il ballerino chiamandolo ad esibirsi alla nuova puntata domenicale del 22 ottobre sulle note di un paso. Un compito, l’ennesimo da parte della maestra, che mette in difficoltà Nicholas Borgogni.

“Ho fatto veramente dal primo all’ultimo stile – é lo sfogo a caldo del ballerino allievo di Raimondo Todaro, che temerebbe l’eliminazione al talent show-… sono stato messo alla prova su tutto e che devo fare ancora? Questo é un momento particolare, sono uno che regge, ma quando mi parte parte…”. Quindi, si legge tra le righe l’accusa di un accanimento non troppo velata del ballerino sferrata ad Alessandra Celentano: “non sono un cyborg, sono umano anch’io… non sono sconfitte ma tutte ste cose ti fanno dubitare ed é normale”. Insomma Nicholas Borgogni proprio non ci sta a passare al setaccio di tutte le prove di ballo volute da Alessandra Celentano per poi risultare peraltro sconfitto, spesso, ad Amici 23.

Nicholas Borgogni al confronto sulla scelta ad Amici 23

Ed poi é il momento del confronto sul da farsi, tra il mentore Raimondo Todaro e il ballerino allievo. Il maestro sostiene che tra i cinque stili di latino, quello rappresentativo della nuova prova di Alessandra Celentano, il paso, sia fattibile nel caso di Borgogni. E con il mentore Nicholas convengono di mettersi alla prova alla sfida domenicale. Riuscirà a risultare sufficientemente all’altezza del compito di Alessandra Celentano, Nicholas Borgogni, scrollandosi di dosso il rischio di una messa in discussione e la possibile eliminazione dal talent show?

Nicholas poco dopo incontra il suo maestro Raimondo Todaro per parlare con lui del compito della maestra Celentano #Amici23 pic.twitter.com/dKRu6ivtt7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 19, 2023



