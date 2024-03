Amici 23, Nicholas Borgogni minaccia il ritiro/ Interviene Emanuel Lo: la convocazione che spiazza

Amici 23 di Maria De Filippi, Emanuel Lo avanza una proposta a Nicholas Borgogni

Nicholas Borgogni minaccia l’addio ad Amici 23 di Maria De Filippi e il momento inaspettato si verifica nel mezzo del daytime del talent show. Così come trapela dalla messa in onda nell’appuntamento pomeridiano di Amici 23 sulle reti TV e streaming Mediaset, il primo marzo 2024, Nicholas Borgogni si sente tradito dal maestro di ballo Raimondo Todaro, dal momento che l’esperto non gli ha ancora conferito la maglia di accesso al serale del talent show. Fino al punto di volersi ritirare dal programma, quando si avvicina il via al serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Ma, intanto, Emanuel Lo, insegnante di ballo competitor ad Amici di Raimondo Todaro, interviene bloccando Nicholas Borgogni dal gesto del preannunciato ritiro. Accade mentre Nicholas si prepara per fare le valigie del ritorno a casa e all’addio ad Amici 23.

“Sono tutte cose che stai preparando, qual é il tuo letto? Poggia ste cose qua sul tuo letto -interviene Emanuel Lo, per poi chiamare Nicholas ad una interrogazione in sala studio di danza -…prendi le cose di danza per favore. Io ti aspetto in sala 4”.

La reaction alla proposta di Emanuel Lo

Poi, arriva il momento della interrogazione in sala studio ed Emanuel Lo apre ad un percorso di formazione per Nicholas. “Attento alle cose e a come deve essere quel piede… sei super en-dehors … Pensaci a quelle cose là, stendi i piedi il più possibile…”, sono le correzioni del maestro, che poi offre a Nicholas Borgogni il passaggio nella sua squadra per il serale.

Questo, dal momento che Emanuel Lo intravede del potenziale nel talento di ballo dell’allievo, ad Amici 23: “Possiamo lavorare insieme e la mia porta della squadra te la apro …ad oggi ti sto aprendo la porta…- quindi replica Nicholas Borgogni , anticipando il passaggio nella squadra di Lo- “mi farebbe molto piacere, mi farebbe piacere continuare a studiare”.

Ed Emanuel Lo accoglie Nicholas, “rubandolo a Todaro”: “You’re welcome!”.

Il maestro Emanuel Lo, dopo aver messo alla prova Nicholas e averlo visto ballare in un passo a due con Elena, ha una proposta da fargli #Amici23













