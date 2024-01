Amici 23, Nicholas Borgogni minaccia il ritiro?/ “Sono stanco…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni minaccia un’uscita di scena: il ballerino é stufo del giudizio critico

Mentre s’infiamma il caso del ritiro di Mew e Matthew, ad Amici 23 Nicholas Borgogni minaccerebbe una nuova uscita di scena dal talento show di Maria De Filippi. O almeno questo si direbbe essere il sentiment dominante dell’occhio pubblico attivo nel web degli spettatori, alla visione del nuovo daytime settimanale di Amici 23, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

Nel dettaglio, al rinnovato appuntamento pomeridiano televisivo e streaming in chiaro tv su Canale 5 e online sul portale web Mediaset infinity, Nicholas Borgogni si palesa visibilmente provato al pensiero focalizzato sulle sopraggiunte critiche della maestra di danza avversa. Si parla di Alessandra Celentano, che alla nuova puntata domenicale ha attenzionato di non trovare migliorato l’allievo del collega insegnante Raimondo Todaro, confermando la non idoneità del giovane alla partecipazione per il serale del talent show in arrivo.

“Schiena bloccata”, tra le altre dichiarazioni critiche rilasciate dalla Celentano in puntata ai danni del ballerino Nicholas Borgogni. Non a caso, in daytime, lui si sfoga, minacciando un ritiro per il dispiacere dei fan preoccupati nel web, al grido di un sonoro “sono stanco”. Questo, reduce dalla puntata critica, a cui segue il suo lasciarsi andare ad un dialogo intimista insieme ad una cantante nella casetta dei talenti di Amici 23, con allusione alla temuta Celentano.

“Ha detto cose brutte.. l’hai sopportata fino adesso”, prova a confortare con la sua vicinanza Nicholas Borgogni, Sarah Toscano. La giovane, così facendo, si mostra in atteggiamenti intimi con il competitor ballerino sulla scia del gossip che la vedrebbe soffrire per un rifiuto in amore del cantante allievo ad Amici 23, Holden. “Io avrei voluto dire quanto ca**o lavori” aggiunge la cantautrice di Viole e violini, facendo sibillinamente, forse, mea culpa per non essere intervenuta a difesa del ballerino mentre in puntata, ad Amici 23, lui riceveva le nuove critiche della maestra avversa. Che Nicholas Borgogni sia prossimo al ritiro e/o all’eliminazione dal talent show, vista la sua situazione compromessa dalle critiche di un terzo della cattedra degli insegnanti di ballo rappresentato da Alessandra Celentano, non si direbbe un’ipotesi azzardata.

