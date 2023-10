Amici 23: Nicholas e Chiara bocciati, bacio tra Holy Francisco e Sarah, crisi tra Mew e Matthew/ Il gossip!

Amici 23 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni e Chiara Porchianello sono protagonisti della puntata domenicale

Nicholas Borgogni e Chiara Porchianello, insieme alle coppie Holy Francisco e Sarah Toscano e con Matthew e Mew, tra i concorrenti più iconici, ad Amici 23, diventano protagonisti del gossip. O almeno questo é stando alle anticipazioni TV e streaming fornite da Superguida TV e Amici news online, relativamente alla nuova puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi, datata 29 ottobre 2023 in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Nicholas Borgogni, allievo di Raimondo Todaro, e l’allieva di Emanuel Lo, Chiara Porchianello sono chiamati in puntata per la prova di un compito nel ballo, al cospetto del giudizio della commissione in cattedra tra gli insegnanti.

Nicholas si esibisce sulle note del passo a due dimostrato da Luca e Giulia Pauselli. Balla con Georgie. Per la maestra avversa Alessandra Celentano è un disastro, anzi una vera sciagura. Si apre quindi una discussione tra Raimondo e la Celentano. Ciononostante Todaro si dice vicino a lei, sostenendo che dietro le quinte le abbia dato un bacio sul collo. Durante la discussione tra Alessandra e Raimondo, la maestra si ferma a tossire. Il prof di latino le dà una, quindi, una pacca sulla schiena e lei ammette di non sopportarlo perché lui é molto fisico, un “too much”. Raimondo replica ironico sostenendo che dietro le quinte, però, non si lamenti di lui.

Tra le lovestories di Amici 23…

Chiara é invece chiamata ad eseguire il compito della Celentano. Il risultato é il secondo insufficiente. Si esibisce sulle note di un passo a due ballato da Georgie e la Pauselli. Per la Celentano Chiara é carina e dolcina, ma non all’altezza di sorprende la a prova di “Maleficent”. Anche per il maestro di ballo e mentore Emanuel la “Barbie” ballerina potrebbe fare molto di più.

Kumo non esegue il compito sui tacchi, voluto dal maestro Raimondo Todaro. Il motivo? Al momento non é pervenuto.

E per la quota lovestories, nel gossip di Amici 23, in puntata Mew va a consolare Matthew – risultato basso in classifica – durante la pubblicità e si scambiano un bacio. Holy Francisco e Sarah fanno altrettanto, registrando un romantico bacio. I premi conferiti dagli sponsor sono i seguenti:

La gara Oreo vede vincitrice Mew, il premio Marlú é invece conferito a Marisol.













