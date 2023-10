Amici 23: Nicholas, Elia e Marisol si sfidano alla gara improvvisazione/ La scelta di Kledi Kadiu e il premio

Amici 23 di Maria De Filippi, Nicholas, Elia e Marisol si sfidano nel ballo: la gara giudicata da Kledi Kadiu

Nicholas, Marisol ed Elia sono i competitor nel circuito ballo a contendersi la vittoria della gara di improvvisazione, che ad Amici 23 é giudicata da Kledi Kadiu. Il coreografo ed esperto di ballo dalle origini albanesi segna la re-entry ad Amici 23, come ospite in studio nel ruolo di giudice per la nuova gara di ballo a prova di improvvisazione, prevista alla puntata in onda il 22 ottobre 2023.

Come anticipano gli annessi spoiler di Amici news e Superguida TV la gara a prova di improvvisazione vede Nicholas, allievo ballerino di Raimondo Todaro, Elia, pupillo ballerino di Emanuel Lo e Marisol, protetta ballerina del team di Alessandra Celentano contendersi un premio prestigioso, in occasione della sfida nella sfida del contest sulle arti di Amici 23.

“Nella gara improvvisazione di ballo denominata La mia favola e giudicata da Kledi si sono sfidati: Nicholas, Elia e Marisol- si rileva dagli spoiler della gara, relativamente alla nuova puntata domenicale di Amici 23-. A vincere è stata quest’ultima”. Alla ballerina vincitrice e allieva di Alessandra Celentano viene conferito un premio tanto ambito, per un étoile degno di nota. A Marisol viene consegnato come premio la possibilità di presenziare il prossimo 17 luglio nel nuovo anno 2024, all’evento Memorial in onore della grande ballerina Carla Fracci.

Un riconoscimento al talento, di certo, importante per il team capeggiato da Alessandra Celentano, ad Amici 23.

Le prove della gara interpretazione ad Amici 23 di Maria De Filippi

Per la gara di ballo a prova di improvvisazione, Elia balla con Giulia Stabile chiamato a interpretare il ruolo di un ladro che si innamora della guardia. Marisol balla con Umberto ed insieme interpretano la storia di Cappuccetto Rosso e il lupo. Nicholas balla con Elena D’Amario, dando vita alle romantiche scene di Romeo e Giulietta.











