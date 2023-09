Amici 23, Nicholas vittima di bodyshaming?/ La critica della maestra Alessandra Celentano indigna i fan e..

Amici 23 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni é al centro di una polemica web: c’entra Alessandra Celentano

É in corso una polemica web su Amici 23, relativamente ad un parere critico che Alessandra Celentano ha rilasciato sul conto di Nicholas Borgogni. Il fatto incriminato, oggetto di un acceso thread di discussione via social, consiste nella critica che la maestra di danza classica avanza all’allievo di Raimondo Todaro, nella scuola delle arti canto e ballo. A detta della maestra di danza classica il giovane allievo si presenta come un “ballerino scarso”, in fatto di tecnica, e in più in termini di linee fisiche lui non sarebbe conforme ai canoni ideali richiesti per la figura di étoile.

Amici 23, Holy Francisco eliminato?/ Anna Pettinelli straccia la sfida di Rudy Zerbi: web diviso

“Col fisico che ha, troppo grosso, non può fare il ballerino”, é la sentenza nuda e cruda di Alessandra Celentano sul conto di Nicholas Borgogni, già ultimo nella classifica di ballo ad Amici 23. Parole che il web segnala dividendo l’opinione dei telespettatori via social, tra consensi e dissensi. Tra questi emergono online i messaggi social degli utenti che stigmatizzano, in un’accusa di bodyshaming, le parole della Celentano ritenute un’offesa sul piano fisico, ai danni della persona di Nicholas Borgogni.

Amici 23, Gaia De Martino é eliminata?/ Celentano la sfida a prova di autostima: le lacrime della ballerina

Nicholas é il primo eliminato di Amici 23?

Tuttavia, mentre vive una situazione di rischio -con l’evenienza possibile di un’eliminazione imminente dietro l’angolo tra i corridoi della scuola di Maria De Filippi- l’allievo può contare sul supporto del mentore. L’insegnante di ballo che lo ha promosso ad Amici 23, al confronto tra le parti Raimondo Todaro chiede infatti all’allievo di non reputarsi fisicamente inappropriato per la danza. Questo, seppur ammettendo che Nicholas abbia un percorso di studio in salita da superare, al di là della fiducia che l’insegnante ripone sul potenziale del talento del giovane, che agli occhi dell’esperto può migliorarsi nella danza. E i più il maestro esorta Nicholas ad accettare la sfida della maestra avversa.

Amici 23: Claudia Porchianello eliminata?/ L'ultimatum di Emanuel Lo insinua il dubbio

Nicholas Borgogni é chiamato ad un primo arduo compito, voluta come una sfida tecnica dalla stessa maestra avversa, Alessandra Celentano. Che l’allievo possa rivelarsi il primo eliminato di Amici 23, viste le premesse critiche dell’ingresso nella scuola, non si direbbe un’ipotesi azzardata.













© RIPRODUZIONE RISERVATA