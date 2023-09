Amici 2023, Nicholas eliminato?/ Alessandra Celentano lo sfida: la scelta dell’allievo

Amici 23, Nicholas Borgogni vive una situazione di difficoltà al talent show: la sfida di Alessandra Celentano

Nicholas Borgogni é a rischio eliminazione e il motivo é un arduo compito assegnatogli da Alessandra Celentano, ad Amici 23. Il ballerino, al centro del gossip che lo vedrebbe vivere un flirt con la collega ballerina Maddalena Svevi, ex Amici 22, riceve “il guanto di sfida” dalla maestra di danza avversa e acerrima rivale dell’insegnante che lo ha promosso ad Amici 23, Raimondo Todaro. Una prova che Nicholas Borgogni non é certo di poter accettare, tanto da finire in preda alla preoccupazione di non farcela: “C’é solo tecnica…é come mettere la sesta in discesa e c’é un muro davanti…capito? “, é lo sfogo a caldo che il ballerino registra alla presa visione della choreo che lo attende, in vista della nuova puntata domenicale di Amici 23.

Nicholas é il primo eliminato di Amici 23?

E al confronto con Raimondo Todaro, rispetto alla scelta da maturarsi sulla sfida che gli lancia Alessandra Celentano, il mentore dà un consiglio spassionato a Nicholas Borgogni. Ossia, quello di accettare la sfida, concependola come un incentivo allo studio della danza, una chance volta al miglioramento personale in quanto ballerino: “io la farei, perché più ore stai in sala, meglio é …puoi imparare qualcosa in più cosa che fuori non hai potuto fare… non ci andiamo a nascondere…se poi il risultato non é sufficiente non devi rimanere male. Non fare il compito significa studiare di meno”, é la scelta del mentore consigliata a Nicholas.

Nicholas Borgogni, al centro della polemica online dove i detrattori lo tacciano di essere raccontato ad Amici 23 per l’ingaggio nel corpo di ballo di The voice senior e Il cantante Mascherato, si direbbe vivere una situazione compromessa e non facile, vista la posizione avversa nei suoi riguardi di Alessandra Celentano. Tanto che il giovane potrebbe rivelarsi tra gli allievi più a rischio eliminazione, e tra i possibili eliminati nonché il primo eliminato di Amici 23, anche per effetto del compito voluto dalla Celentano. Come se non bastasse, nel bilancio negativo, Nicholas registra l’ultima posizione nella classifica parziale del circuito danza di Amici 23.

Nicholas dopo aver ricevuto il compito della maestra Celentano si confronta con il suo prof Raimondo Todaro #Amici23 pic.twitter.com/FIzNwd5k5M — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 27, 2023













