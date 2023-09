Amici 23, ospiti 1a puntata: é polemica sul ruolo di Mattia Zenzola e Angelina Mango/ Le reazioni

Amici 23 ha il via il 24 settembre 2023: le anticipazioni della prima puntata dividono

Manca sempre meno al via alla nuova stagione di Amici di Maria De Filippi, Amici 23, di cui intanto un ruolo previsto anche per gli uscenti di Amici 22, Angelina Mango e Mattia Zenzola, é fortemente dibattuto. Stando alle indiscrezioni riprese da fonti insider vicine alla sottoscritta penna di Il sussidiario.net, Can Yaman, Alessia Marcuzzi e Leonardo Pieraccioni per la quota vip rodati e non “ex Amici”, unitamente agli ex concorrenti di Amici all’edizione Amici 22, Angelina Mango e Mattia Zenzola, sono parte del cast degli ospiti speciali ingaggiati alla prima puntata di Amici 23, che salvo eventuali cambiamenti nei palinsesti TV e streaming Mediaset andrà in onda il 24 settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Il ruolo, nello specifico, prevederebbe che i non ex Amici e gli ex Amici succitati facciano da presidenti di seggio-casting, e indichino chi é ammesso e bocciato, ai risultati delle selezioni tra i candidati per un banco di studio, indette nella celebre scuola diretta da Maria De Filippi.

Un ruolo che, intanto, é virale e divide le opinioni degli utenti nel web, tra chi promuove e chi boccia la preannunciata “novità”, aumentando la suspence generale rispetto alla attesa dell’occhio pubblico per il via di Amici 23 di Maria De Filippi.

Il web si divide sullo spoiler di Amici 23: il motivo

Tra i contestatori, in particolare, c’é chi boccia l’idea della produzione di Amici facente capo alla conduttrice e produttrice Maria De Filippi, ritenendola banale o comunque non incisiva: “Praticamente gli stessi ospiti della scorsa edizione con i due allievi, Mattia e Angelina. Che fantasia…”, si legge tra i cinguettii rilasciati dagli internauti su X e poi ancora “Sono anni che non vedo più questo programma, è diventato un teatrino con gli insegnanti in prima linea più dei ragazzi. Tolsero la recitazione unico aspetto sensato, in tutto, per fargli esprimere un concetto…”. “Ma cosa c’entra Can in tutto questo? Ma poi chi è Mattia Zenzola?”, emerge poi tra i commenti più aggreganti, oltre i messaggi di consenso e piena approvazione rilasciati in favore alla preannunciata idea della produzione di Amici facente capo a Maria De Filippi, ritenuta brillante e aggregante in quanto abbraccerebbe le richieste di tutte le Generazioni di telespettatori.

